Emocje w "Farmie" rosną z odcinka na odcinek. Jeszcze niedawno telewidzowie mocno poruszeni byli nowymi uczestnikami programu, choć to we wczorajszym odcinku usłyszeli najbardziej zaskakującą informację. O odejściu z telewizyjnej konkurencji poinformował Janusz, zupełnie zmieniając sytuację pozostałych uczestników. Podczas rozmowy z "Halo tu Polsat" wyjawił wszystko o tak radykalnej decyzji.

Dlaczego Janusz odszedł z "Farmy"?

W ostatnim odcinku "Farmy", tuż po ogłoszeniu werdyktu wyróżniającym osoby do ostatecznego pojedynku, uwagę wszystkich niespodziewanie skupił na sobie góral. Janusz zrezygnował z udziału w "Farmie", wywołując niemałe zdziwienie wśród uczestników, przekazał:

Podjąłem decyzję taką, że opuszczam Farmę dziś. Uszanujcie moją decyzję.

Dzień po emisji odcinka Janusz pojawił się w "Halo tu Polsat" razem z rodziną. Zapytany przez prowadzącego o powód wzięcia udziału w "Farmie", zdecydował się na poruszające wyznanie, wspominając o swoich dzieciach:

Chciałem dzieciaczkom pokazać, że nie trzeba się niczego bać. Trzeba po prostu być sobą, spełniać marzenia. (...) Postanowiłem im pokazać, żeby się nie bali.

W rozmowie podzielił się też swoimi emocjami, które ma w sobie tuż po odejściu z programu.

Przygoda była fajna, mega mocna. Każdemu polecam. Można siebie poznać lepiej w różnych sytuacjach. Fajna sprawa podsumował.

Nie zabrakło też pytania, dlaczego Janusz zdecydował się odejść z "Farmy" na własne życzenie. Teraz wprost powiedział, co nim kierowało.

Bo tęsknota przeważyła wszystko. Nigdy się z dziećmi nie rozstawałem na tak dlugo. (...) Tu już było za długo. (...) Ważniejsze są uczucia. Dziś jest kafel, jutro nie ma, a rodzina była, jest i będzie szczerze wyznał Janusz.

Tak rodzina reagowała na Janusza w "Farmie"

Janusz w "Halu tu Polsat" pojawił się z narzeczoną i dziećmi. Prowadzący programu skorzystali z obecności całej rodziny uczestnika "Farmy" w studiu i zapytali, jakie emocje towarzyszyły im podczas oglądania członka ich rodziny w telewizyjnym programie.

Niesamowite emocje. Dzieciaki są wpatrzone. Ta godzina to jest wyłączona z życia. (...) Niesamowite przeżycie przekazała narzeczona Janusza.

