Już dziś uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" powiedzą sobie TAK! Przed nami trzeci odcinek wzbudzającego ogromne emocje show TVN. W nowym programie stacji uczestnicy zostali połączeni w pary przez ekspertów - potencjalni małżonkowie zobaczą się i poznają dopiero w urzędzie stanu cywilnego, chwilę przed uroczystym ślubem. Jak na siebie zareagują? Czy dojdzie do ślubu? A może uczestnicy zrezygnują z małżeństwa w ciemno? Czy spełni się marzenie Ewy, która pragnęła, by jej ojciec poprowadził ją do ślubu? Tego dowiemy się już dziś wieczorem w kolejnej odsłonie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" o 22.30 na TVN-ie.

Zobaczcie zwiastun show TVN, w którym Ewa, Darek, Magda i Krystian przygotowują się do ślubu! Powiedzą sobie TAK?

Zobacz także

Co wydarzy się w kolejnym odcinku programu?

mat.prasowe

Będzie się działo w 3. odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia"!