W 15. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" szykują się wielkie zmiany. Jak podaje pomponik.pl z jury pożegna się kolejna osoba - po Kacprze Kuszewskim będzie to... Adam Strycharczuk. Czy już wiadomo, kto zastąpi zwycięzcę 12. edycji show? Sprawdźcie najnowsze informacje dotyczące "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Adam Strycharczuk odchodzi z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Adam w brawurowym stylu wygrał dwunastą edycję show, w kolejnej pojawił się już jako juror. Niestety, Pomponik podaje, że artysta nie weźmie udziału w nadchodzącej odsłonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Mogę powiedzieć, że w programie nie zobaczymy już Adama Stycharczuka. Szykuje się zmiana wśród jurorów, ale nie znam na razie nazwiska - mówi informator programu. Nowy juror w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się zaś, że z show żegna się Kacper Kuszewski. Zastąpi go Michał Wiśniewski: Opuszczam mój jurorski fotel, z którego obserwowałem zmagania uczestników poprzednich sześciu edycji. [...] Moje miejsce przy jurorskim stole przekazuję artyście, który jest wulkanem charyzmy i pozytywnej energii, Michałowi Wiśniewskiemu. Powodzenia Michale! Zobaczysz, lekko nie będzie, za to będzie pięknie! A z Państwem zobaczę się w Polsacie jesienią, w nowym serialu „Tatuśkowie”, gdzie gram jedną z głównych ról - napisał Kuszewski. Kto wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 15"? Tymczasem Polsat stopniowo informuje, kto pojawi się w 15. edycji show. Wśród potwierdzonych już uczestników są: Robert Janowski, Basia Kurdej-Szatan , Paulina Sykut, Kasia Łaska, Tomasz Ciachorowski (o czym informowaliśmy jako piersi) oraz Adam Zdrójkowski. To 6 z 8 gwiazd, a więc jeszcze dwie zostają nieznane!...