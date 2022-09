"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 17": Oto wszyscy uczestnicy nowej edycji [ZDJĘCIA]

Już dziś, w piątek 10 września zobaczymy premierowy odcinek muzycznego show Polsatu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wystąpi w nim ośmioro artystów, którzy przez najbliższe tygodnie popisywać się będą swoimi zdolnościami z zakresu tańca i śpiewu. Podczas występów niezbędne będą również umiejętności aktorskie. Kim są uczestnicy 15. edycji programu? Czy sprostają oczekiwaniom nowego składu jury? Zobacz także: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Krzysztof Cugowski nowym uczestnikiem show! „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”: Poznaj uczestników 15. edycji Basia Kurdej-Szatan Jako pierwszą z uczestniczek produkcja ujawniła Barbarę Kurdej-Szatan , popularną aktorkę, piosenkarkę oraz prezenterkę telewizyjną. Swoją popularność zawdzięcza m.in. głównej roli w komedii romantycznej "Dzień dobry, kocham cię!”, zespołowi muzycznemu Soul City, roli w serialu „M jak miłość” , a także występom w reklamach sieci komórkowej. Występy w telewizji nie są jej obce, prezenterka jest znana z takich TV show jak: „Kocham cię, Polsko!”, „The Voice of Poland” . „The Voice Kids” czy „Dance Dance Dance”. Co ciekawe ma na swoim koncie drugie miejsce w programie „Taniec z gwiazdami”. Być może tym razem będzie miała jeszcze więcej szczęścia! Paulina Sykut-Jeżyna Konkurentką Basi będzie Paulina Sykut-Jeżyna , od długiego czasu związana z Polsatem. Dziennikarka jest nie tylko prezenterką telewizyjną, ale również piosenkarką. Najbardziej znana jest z roli prowadzącej program „Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami” . Poza tym jest także pogodynką oraz prezenterką wielu polsatowskich imprez masowych takich jak Polsat SuperHit Festiwal czy Sylwestrowa Moc Przebojów. Tym razem jednak...