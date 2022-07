"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Znamy nazwisko kolejnej uczestniczki show! 

Gwiazda "The Voice of Poland" wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Kogo jeszcze zobaczymy w show?

Kto wystąpi w kolejnej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? W mediach pojawiły się nazwiska pierwszych uczestników show! Już wkrótce ruszy wiesenna ramówka Polsatu, a wraz z nią wystartuje trzynasta odsłona programu z udziałem gwiazd. Niestety, w związku z problemami zdrowotnymi Pawła Królikowskiego, wciąż nie wiadomo, czy juror weźmie udział w nagraniach "TTBZ". Wiadomo jednak, kto znalazł się na liście uczestników show! W programie zobaczymy m.in. wokalistkę, której kariera rozpoczęła się w programie "The Voice of Poland". Kto wystąpi w "TTBZ"? Według doniesień "Faktu" w trzynastej edycji hitowego programu Polsatu wystąpi m.in. Marta Gałuszewska! Wokalistka zyskała ogromną popularność dzięki wygranej w show "The Voice of Poland"- podopieczna Michała Szpaka zwyciężyła w ósmej edycji programu TVP. Kto jeszcze weźmie udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Według dziennika na liście znaźli się również: aktor Karol Dziuba, którego widzowie znają m.in. z serialu "O mnie się nie martw", Filip Gurłacz z serialu "Zakochani" oraz Kamil Boruta z Teatru Rampa. Przypominamy, nagrania trzynastej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ruszają w połowie stycznia. Będziecie oglądać najnowszą odsłonę muzycznego show Polsatu? My z pewnością! Kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć na scenie "TTBZ"? Zobacz także: Ilona Ostrowska wspiera Pawła Królikowskiego. Gwiazda "Rancza" opublikowała wzruszający wpis! Według medialnych doniesień w 13. edycji show Polsatu wystąpi Marta Gałuszewska. W "TTBZ" mają wystąpić również Filip Gurłacz i Karol Dziuba.