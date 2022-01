"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 16": Karolina Pisarek pierwszą gwiazdą nowej edycji! 

Pandemia koronawirusa wywołała nie tylko panikę wśród ludzi ale także zmusiła telewizje do rewolucji w ramówkach. Z anteny znikają m. in. nagrywany na żywo "Taniec z Gwiazdami" a także "The Four. Bitwa o sławę" oraz "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Katarzyna Skrzynecka opublikowała emocjonalny wpis dotyczący odwołania zdjęć do " Twoja Twarz Brzmi Znajomo ", gdzie jest jurorem. Zobacz także: Tak uczczono pamięć Pawła Królikowskiego w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Łzy same napływają do oczu Katarzyna Skrzynecka o zawieszeniu 11. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 11. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" rozpoczęła się bardzo smutnym akcentem. Niestety zmarł Paweł Królikowski, który zasiadał za stołem jurorskim już od początku istnienia programu. Kiedy rozpoczęto zdjęcia do nowego sezonu, wszyscy mieli nadzieję, że aktor wyzdrowieje, jednak stało się najgorsze. Teraz kolejna smutna wiadomość. Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się koronawirusa, telewizja Polsat zdecydowała na zawieszeniu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Katarzyna Skrzynecka zdecydowała się na emocjonalny wpis w tym temacie: 💙😢 To dla nas wszystkich smutna wiadomość... W związku z obecną sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego, Telewizja Polsat podjęła decyzję o zawieszeniu wiosennej Edycji naszego programu 💙😢 @twojatwarzbrzmiznajomo oraz @tanieczgwiazdami .... 😢 Wczoraj wyemitowano 2 odcinek @twojatwarzbrzmiznajomo nagrany wcześniej, z udziałem Publiczności, jeszcze przed stanami zagrożenia zdrowia... (...) Niestety kolejny , zrealizowany już odcinek może zostać wyemitowany dopiero we wrześniu...😢 gdy - mamy nadzieję - powrócimy na antenę jako 13 Edycja jesienna... 💙🎶🎶🎤...