Karolina Pisarek przymierza suknię ślubną! Pokazała zdjęcia: "Wzruszająca chwila"

Karolina Pisarek może pochwalić się idealną figurą i pięknymi długimi nogami. Nic więc dziwnego, że często wybiera odważne kreacje, które podkreślają wszystkie jej atuty. Jednak tym razem zdaniem części fanów gwiazda nieco przesadziła. Powód? Jak czytamy w komentarzach pod postem modelki, internauci twierdzą, że jej kreacja na wesele znajomych była nieadekwatna do okazji. Dlaczego? Zobaczcie sami. Zobacz także: Karolina Pisarek w najmodniejszych jeansach sezonu. Ten fason królował na większości wiosennych pokazów Karolina Pisarek w odważnej kreacji na wesele. Internauci krytykują Karolina Pisarek to jedna z najbardziej zapracowanych polskich modelek. Gwiazda, która swoją karierę rozpoczęła dzięki udziałowi w "Top model" , dziś absolutnie nie narzeka na brak pracy. Co chwila dowiadujemy się o jej nowych sukcesach i projektach, które realizuje nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Modelka doskonale wykorzystała swoje przysłowiowe "5 minut" po udziale w programie telewizyjnym i na dobre zagościła w show biznesie. Pomimo wielu obowiązków, Karolina Pisarek jednak nie zapomina o swoich najbliższych. Ostatnio pochwaliła się, że idzie na wesele do znajomych i nagrała filmik, na którym widzimy jak przygotowuje się do tego wydarzenia. Piękny makijaż, buty i... odważna, czerwona sukienka! Zobaczcie sami. Zobacz także: Modne adidasy na wiosnę 2021. Karolina Pisarek z "Top Model" wybrała hitowy model z wyprzedaży za 100 złotych I właśnie kreacja gwiazdy wzbudziła emocje wśród fanów! Niektórzy internauci zarzucili Karolinie Pisarek, że taka sukienka zupełnie nie pasuje na wesele, bo jest zbyt odważna i wyzywająca. - maga krótka ta sukienka a szkoda i z tym dekoltem na ślub moim zdaniem przesada ale to tylko...