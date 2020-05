Karolina Pisarek z "Top Model" jest znowu zakochana! Od kilku miesięcy jej serce należy do Jaime'go Camary, brazylijskiego kierowcy wyścigowego. To właśnie z nim zamieszkała w Stanach. Co mówi o związku z 17 lat starszym mężczyzną? Modelka po raz pierwszy zdradziła tak dużo szczegółów na temat swojej nowej miłości. Jak to możliwe, że połączył ich jego 11-letni syn?

Karolina Pisarek szczerze o związku z 17 lat starszym Jaimem Camarą

Nowy partner Karoliny Pisarek to Jaime Camara - zawodowy kierowca rajdowy pochodzący z Brazylii. Ukochany modelki ma 39 lat i opiekuje się 11-letnim synem Luccą. To właśnie dzięki niemu się poznali!

Lucca obserwował coś przez lornetkę na oceanie i zapytałam "Co tam oglądasz?" i poznałam Luccę i porozmawialiśmy. Nawet nie wiedziałam że Jaime jest jego tatą, potem się dopiero okazało. - wyznała podczas transmisji na żywo z Plejadą

Karolina i Jaime znają się dopiero od kilku miesięcy ale już zamieszkali razem. Co spowodowało podjęcie tak szybkiej decyzji o wspólnym zamieszkaniu? Tym bardziej, że ich domy dzielą tysiące kilometrów?

Jak poznałam Jaime'go to mówił od samego początku: "wprowadź się do mnie". Ja na początku mówiłam "słuchaj, ja wracam do Polski. Tam jest mój kraj, mój dom, moja praca" i wróciłam do Polski a on przyleciał za mną. Był w Polsce ok. 2 miesiące i uznaliśmy, że czas na Miami, żeby odwiedzić. Miałam przyjechać na 10 dni ale zostałam trochę dłużej bo... 2 miesiące i co będzie dalej to zobaczymy.

Karolina przyznała, że partner ujął ją swoją dojrzałością i szacunkiem do kobiet. Pokochała go za to, że jest gentlemanem i ma wiele wspólnego z jej tatą, który jest dla niej wzorem :

Szczerze mówiąc ujął mnie tym, że jest gentlemanem. Ja bardzo lubię jak mężczyzna szanuje kobietę i priorytetyzuje ją. Więc takim dobrym sercem, że kobietę stawia na pierwszym miejscu. To nie jest dla mnie nowość, bo mój tata też taki jest. Ale to jest taki główny element, który mnie zauroczył na początku.

Dodała również, że różnica wieku nie jest dla niej problemem i wręcz jej nie zauważa, ponieważ już od wielu lat obraca się w towarzystwie starszym od siebie i doskonale się w nim odnajduje. Dodatkowo z ukochanym łączy ją to, że oboje są skoncentrowani na swoich celach i mają podobne priorytety. Przyznała również, że prawie wcale się nie kłócą, ponieważ oboje cenią sobie spokój.

Karolina Pisarek opowiedziała o swoim związku z Jaimem Camarą.

Jaime Camara jest starszy od Karoliny Pisarek o 17 lat ale para doskonale się dogaduje. Różnica wieku nie ma dla nich żadnego znaczenia.