Potem przyszedł czas na legendę lat 80. zespół Oddział Zamknięty! Michalina Sosna wcieliła się w wokalistę grupy Krzysztofa Jaryczewskiego i zaśpiewała hit „Andzia”.

– Tam wokalnie można by było mieć jakieś zastrzeżenia, ale wydaje mi się, że tutaj nie o to chodzi. Bo tu powstała nowa wartość taka Michalina Andzia i to było strasznie urokliwe – chwalił ją Paweł Królikowski.