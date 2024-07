Kuba Wojewódzki zapowiedział, że na koniec nowego sezonu jego programu widzowie zobaczą kolejny roast. Nie zdradził szczegółów, ale wszyscy zastanawiają się, kto powinien wziąć w nim udział. My mamy dla Was sondę - kogo chcielibyście zobaczyć w roli głównej w roaście? Zagłosujcie!

Agnieszka Szulim, Dorota Wellman czy Marcin Prokop - kogo zobaczymy w roaście?

Roast Kuby Wojewódzkiego był totalnym hitem - obejrzało go ponad 1,7 mln widzów. Nic więc dziwnego, że stacja szykuje kolejny odcinek. Nie wiadomo jednak, czy głównym bohaterem znów będzie Kuba Wojewódzki. Dlatego też my mamy dla Was sondę, kogo chcielibyście zobaczyć. Może TVN zasugeruje się Waszymi głosami?

Wiemy już, że Agnieszka Szulim jest fanką roastów, ale niezbyt chętnie widziałaby tam siebie:

Mnie się podobał, bo jestem fanką roastów, ja się bawiłam bardzo dobrze, było bardzo hardkorowo, byłam zaskoczona. Dawid Podsiadło był rewelacyjny, ja lubię chłopaków ze Stand-Up Polska, lubię ich roasty. Bardzo ładnie wybrnęła Ania Dereszowska. Ja się nie spodziewałam, że na głównej antenie będzie jakiś roast, a jak już pojawił się taki pomysł, to zastanawiałam się, jaką formę przybierze. Kuba Wojewódzki dał radę, ale nie był najlepszy - mówi Agnieszka Szulim.

Jeżeli nie Agnieszka Szulim to kto? Zostaje wiele innych gwiazd. Duży dystans do swojej osoby mają m.in. Dorota Wellman oraz Marcin Prokop. A antybenefis takich gwiazd jak Kinga Rusin, Małgorzata Rozenek czy Małgorzata Kożuchowska, która dla wielu są ideałem kobiecości? Na pewno dużym zainteresowaniem cieszyłyby się roast Karoliny Korwin Piotrowskiej, czy Mai Sablewskiej. O tym, kto pojawi się w kolejnym roaście, przekonamy się na koniec wiosennej ramówki. Zaskoczeń na pewno nie zabraknie!

