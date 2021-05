TVN planuje już emisję "Big Brother VIP"? Magda Wójcik rozwiewa wątpliwości

Już za kilka dni finał szóstej edycji "Big Brothera"! Reality show powróciło na nasze ekrany po 11 latach przerwy. Widzowie na samym początku nie byli zachwyceni odmienioną edycją programu. Ale z biegiem czasu przekonali się do nowego wystroju, innego Wielkiego Brata i teraz każdy zastanawia się, czy powstanie siódma edycja show? A my już wiemy! Big brother - będzie kolejna edycja? Nowego " Big Brothera " prowadzi Agnieszka Woźniak-Starak. Pomagają jej Małgorzata Ohme , Bartek Jędrzejak i Filip Chajzer. Ostatni z wymienionych dziennikarzy przez przypadek zdradził plany produkcji dotyczące siódmej edycji. - Będzie mi was bardzo brakować (…) Oglądajcie nas jutro. Co jutro jest? Środa, a potem czwartek i ostatni "Big Brother Nocą". A potem niedziela i wielki finał. A potem wrzesień… Ale cicho… Do zobaczenia" – powiedział Filip Chajzer we wtorkowym wydaniu "Big Brother Nocą". Zobacz także: Co zrobi Łukasz, by Igor nie wygrał programu Big Brother? Posłuchajcie, co nam zdradził! Czy to oznacza, że 7. edycja zbliża się wielkimi krokami? Informacje potwierdza TVN. - Po sukcesie pierwszej edycji programu „Big Brother” zarząd TVN Discovery podjął decyzję o kontynuacji reality show w stacji TVN7. Druga edycja zostanie wyemitowana na antenie Siódemki oraz na platformie player.pl jesienią 2019 roku. Na kilka dni przed wielkim finałem powracającego po latach "Big Brothera" widzowie poznają nową uczestniczką programu. Do mieszkańców dołączyła właśnie Karolina Włodarska. Mieszkanka Domu Wielkiego Brata została wybrana w drodze castingów i jest pierwszą uczestniczką drugiej edycji programu - brzmi komunikat TVN. Dlaczego Karolina już weszła do Domu...