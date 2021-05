Gwiazdy "Hotelu Paradise" i "Love Island" w nowym programie "One Night Squad"! O czym jest?

Nowy program TVN i player.pl "One Night Squad" to prawdziwa emocjonalna ruletka! Gwiazdy znane z "Love Island", "Hotelu Paradise" czy "Warsaw Shore", które wzięły udział w show, dopiero na miejscu dowiedziały się, na czym on polega

"One Night Squad" to nowa propozycja PLAYER.PL i TVN. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć bohaterów, których doskonale znają z innych programów takich jak: "Hotel Paradise", "Warsaw Shore" czy "Love Island", w nietypowych okolicznościach. Tajemniczości programowi dodaje to, że bohaterzy kompletnie nie wiedzieli, jaki czeka ich format. Wielu z nich myślało, że to kolejne reality show o randkowaniu i miłości. Na miejscu jednak przekonali się, że malowniczy Zanzibar stanie się miejscem ich walki o przetrwanie.

"One Night Squad": 10 szalonych bohaterów i mnóstwo emocji!

W programie, kręconym na Zanzibarze, udział wzięło 10 znanych z innych programów osób. Są to: Anastasiya Yandaltsava, Ata Postek, Ania Adamczyk, Ada Śledź, Madzia Wójcik, Łukasz Karpiński, Mikołaj Jędruszczak, Damian "Stifler" Zduńczyk, Piotr "Pedro" Polak i Michał Baryza.

Szybko okazało się, że ekskluzywna willa, do której przybyli to tylko zmyłka. Uczestnicy codziennie będą musieli wykonywać bardzo trudne i męczące zadania, by móc nocować w luksusie. Przegrani będą budowali na plaży własne obozowisko na noc. Taka formuła wywołała ogromne emocje u bohaterów, w końcu nikt tego się nie spodziewał.

Dajemy im zadania, które często ich przerastają i budzą zakłopotanie. (...) nagle te wszystkie dziewczyny i chłopaki, którzy - wydawać by się mogło - myślą tylko o tym, jak wyglądają, stają się bardzo empatycznymi młodymi ludźmi, którzy, mam wrażenie, dopiero pierwszy raz widzą, jak wygląda prawdziwy świat - mówiła Ola Swarowska, prowadząca show dla portalu "Dzień dobry TVN".

Widzowie, oglądając ten program przypomną sobie inną produkcję TVN "Azja Express". Formuła jest bardzo podobna - dużo przemieszczania się, zadań, a przy okazji poznawanie zanzibarskiej kultury i przyrody. Przede wszystkim ostra rywalizacja o luksus.

Brzmi fajnie? Program można od dziś oglądać na player.pl (ma 10 odcinków), a od 4 czerwca również w TVN 7!

W "One Night Squad" będzie miała miejsce walka o luksus i wygodę. Dzięki programowi przypomnimy sobie dawnych bohaterów z wielu rozrywkowych programów. Co łączy bohaterów "Love Island", "Hotelu Paradise", "Warsaw Shore" czy "Top Model"? Każdy z nich chce przeżyć przygodę, nie boi się szczerości przed kamerami i każdy lubi rywalizować.

Gwiazdy "Hotelu Paradise" i "Big Brothera" w nowym programie "One Night Squad"

W programie zobaczymy Łukasza Karpińskiego, bohatera drugiej edycji "Hotelu Paradise". W programie był opisywany jako amant i wieczny podrywacz. Czy ta umiejętność przyda mu się podczas pokonywania zanzibarskich przeszkód?

Prawdziwą gwiazdą programu będzie także Ata Postek, która zdobyła dużą popularność dzięki "Hotelowi Paradise 2" który wygrała razem z Arturem Sargsyanem. Ata cały czas pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami, jednak bardzo pilnuje, by jej życie uczuciowe nie było zbyt jawne. Ata to silna osobowość i mocny charakter, na pewno to ona będzie stanowić największą konkurencję w programie.

Magda Wójcik to zwyciężczyni szóstej edycji "Big Brothera". Nie dość, że w programie zdobyła główną nagrodę pieniężną, to znalazła miłość. Jej związek z Olehem Riaszeńczewem budził wiele emocji, para jednak nie przetrwała i rozstała się. Magda mówiła o sobie w wywiadach, że jest bardzo elastyczną osobą, umiejącą przystosować się do różnych sytuacji. Ta umiejętność może się okazać przydatna w zanzibarskich konkurencjach.

Pamiętacie Anię Adamczyk? W pierwszej edycji "Hotelu Paradise" to ona wykazała się najmocniejszych charakterem. Nigdy też nie bała się mówić głośno tego, co myśli. Ania odpadła wówczas chwilę przed finałem. Czy tym razem w "One Night Squad" uda jej się wygrać?

Gdzie oglądać "One Night Squad"?

Show z udziałem będzie można oglądać od dziś, 28 maja, w serwisie payer.pl. Od 4 czerwca także na antenie TVN 7 - wtedy zobaczymy dwa premierowe odcinki nowego formatu. Ogólnie "One Night Squad" ma 10 odcinków. Niedawno dobyła się konferencja prasowa z udziałem uczestników, którzy opowiadali o programie. Będziecie oglądać?