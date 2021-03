Magda Wójcik z "Big Brothera" weźmie udział w "Hotel Paradise 4"? W końcu odpowiedziała!

Po niemal miesięcznej przerwie od mediów społecznościowych, Magda Wójcik z "Big Brothera" w końcu opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, którym wywołała wśród swoich obserwatorów spore poruszenie. Okazuje się, że gwiazda popularnego reality show obrała bardzo egzotyczną destynacje, gdzie szykuje sekretny projekt, a niektórzy z fanów nie mają wątpliwości, że chodzi o czwarty sezon "Hotelu Paradise"! Czy zobaczymy ją w hitowym, kontrowersyjnym programie TVN 7? Odpowiedziała!

Magda Wójcik z "Big Brothera" weźmie udział w "Hotel Paradise 4"?

Pod koniec lutego Magda Wójcik ogłosiła swoim obserwatorom, że wyjeżdża na urodzinowe wakacje do miejsca, gdzie nie będzie miała dostępu do mediów społecznościowych. Wszystko wskazuje jednak na to, że to jej wycieczka wcale nie ma związku jedynie z urodzinami, a na jej Instagramie właśnie pojawiło się nowe zdjęcie, które poruszyło jej fanów do czerwoności. Uczestniczka "Big Brothera" pokazała się w zmysłowym bikini i zdradziła, że bierze udział w sekretnym projekcie!

Fani natychmiast zaczęli snuć spekulacje i przyznają, że nie mogą się doczekać, aż celebrytka ujawni, co to za tajemniczy projekt. Niektórzy podejrzewają, że Magda Wójcik jest na Zazibarze i bierze udział w nagraniach do czwartej edycji "Hotelu Paradise", które właśnie trwają!

Zanzibar? I 4s. HP?🙌 - czytamy w jednym z komentarzy.

Magda Wójcik skomentowała to jedynie dwoma szalonymi emotikonami z języczkiem, jednak kiedy w kolejnym komentarzu jeden z obserwatorów napisał, że weźmie udział w "Love Island", ta postanowiła powiedzieć nieco więcej.

a może paradise island haha 😂🔥❤️🙌 - odpowiedziała.

Myślicie, że zobaczymy Magdę w którymś z kontrowersyjnych programów? Czy zwyciężczyni "Big Brothera" wyjechała szukać miłości? Co więcej okazało się, że na egzotycznych wakacjach towarzyszy jej Łukasz z drugiej edycji "Hotelu Paradise", a do sieci trafiły ich wspólne zdjęcia! Ciekawi co się kroi?

