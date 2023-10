Fani nowego, miłosnego formatu "True Love" z niecierpliwością wyczekiwali wielkiego finału! Szczególnie, że minione odcinki show przyniosły niespodziewane zwroty akcji i równie niespodziewane decyzje! Czy przypuszczenia internautów się sprawdziły? Która z czterech par zwyciężyła pierwszą edycję randkowego programu? Koniecznie sprawdźcie!

Kiedy na antenie TVN-u pojawił się nowy format "True Love", wiadome było, że w programie niedopuszczalne będą wszelkie układy na przetrwanie i nieszczere relacje. Wszystko za sprawą wykrywacza kłamstw, który weryfikował zamiary uczestników. Program z odcinka na odcinek nabierał rozpędu, a widzowie byli świadkami licznych łez, dużych emocji i niespodziewanych relacji. Przez ostatni czas na naszych oczach rodziły się nie tylko przyjaźnie, ale przede wszystkim głębokie uczucia. W minionych tygodniach największe emocje wzbudzał powrót Marcina do "True Love" i jego relacja z Oliwią. Równie dużym zaskoczeniem okazało się dobrowolne odejście Agaty i Oleha tuż przed finałem oraz relacja Maksyma z Klaudią. Tym sposobem w finale oglądaliśmy cztery, niespodziewane duety - Oliwię i Marcina, Gigi i Kamila, Sarę i Kubę oraz Klaudię i Maksyma. Która para zadeklarowała odnalezienie miłości?

Zobacz także: "True Love": Agata pogryziona przez psa. Pokazała, jak wygląda jej twarz po wypadku

Ostatnie odcinki "True Love" minęły na uroczych randkach wszystkich par, lepszym poznawaniu siebie, a ostatecznie także weryfikacji wszelkich relacji za sprawą wariografu. Zasady finałowego odcinka były jasno określone - w programie mogli wygrać zarówno wszyscy, jak i nikt. Wszystko zależało od ostatniego badania, zadeklarowania miłości i zgodności odpowiedzi z wykrywaczem kłamstw. Jak potoczy się więc losy uczestników? Sara i Kuba byli zgodni i prawdomówni, twierdząc, że nie znaleźli prawdziwej miłości. Tym sposobem wiadome było, że nie oni zostaną wielkimi zwycięzcami.

Sytuacja była bardziej skomplikowana w przypadku Maksa i Klaudii. Uczestniczka zadeklarowała, że w programie znalazła swoje "True Love", inaczej jednak twierdził wykrywacz kłamstw, zapalając się na czerwono.

Zaraz po dodała:

Maksym również odpowiedział twierdząco, kolor w jego przypadku był zielony. Niestety, ten dysonans sprawił, że pary nie można uznać za zwycięzców show.

Pełną zgodnością natomiast wykazała się Oliwia i Marcin, którzy zostali pierwszymi zwycięzcami show! Wygrali więc miłość oraz pieniądze. Uczestnik jednak przekazał swoją wygraną na cele charytatywne, nawiązując w ten sposób do swojej zmarłej na raka siostry.

To najpiękniejsza chwila w moim życiu. Żeby była taka miłość, to musi być zdrowie. Dlatego ja bym chciał swoją część nagrody pieniężnej przekazać na fundację walki z rakiem i to zrobię, bo to może dać komuś dać czas na spędzenie pięknych chwil, a ja swoje milion dolarów mam tutaj - powiedział Marcin.