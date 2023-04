"True Love": Fani miażdżą Marcina po kłótni z Maksymem. Dostało się również Oliwii

Powrót Marcina do "True Love" wywołał ogromne emocje nie tylko wśród uczestników, ale również wśród fanów randkowego show. W najnowszym odcinku hitu Telewizyjnej Siódemki doszło do wielkiej awantury pomiędzy Marcinem a nowym partnerem Oliwii. Maksym nie ukrywał, że nie podobało mu się, kiedy jego partnerka przytulała się z Marcinem. Między panami doszło do ostrej wymiany zdań, a jedna z uczestniczek powiedziała wprost, że to Oliwia jest winna zaistniałej sytuacji. Fani "True Love" są zaszkowani tym, co zobaczyli w programie.

Fani "Love Island" ostro o kłótni Marcina i Maksyma

Pierwsza edycja nowego randkowego show Telewizyjnej Siódemki rozkręciła się na dobre. Ostatnio okazało się, że do programu wrócił były uczestnik, który od razu wywołał spore emocje nie tylko wśród uczestników. Widzowie "True Love" byli oburzeni powrotem Marcina i jego zachowaniem. Marcin nie ukrywał, że wrócił do show tylko dla Oliwii i chciałby być z nią w parze. Marcin przytulał się do Oliwii i chętnie wyznawał jej swoje uczucia. To mocno nie spodobało się jej obecnemu partnerowi, który widząc ich razem podszedł do Marcina.

Weź te ręce mi stąd- powiedział zdenerwowany Marcin.

Bo co? Coś chcesz powiedzieć czy co? No to powiedz co!- mówił Maksym.

Stary, sra** się, o c***j ci chodzi?- odpowiedział Marcin.

Zobacz także: "True Love": Szczęśliwy Marcin zaskoczył zdjęciem! Posypały się komentarze

mat. prasowe

Uczestnicy rozdzielili Marcina i Maksyma, ale atmosfera była dalej mocno napięta. Jedna z uczestniczek miała żal do Oliwii, że to ona doprowadziła do awantury.

Oliwia przykro mi, ale to ty na to pozwoliłaś. Czemu na to pozwoliłaś? Na przytulanie itd? Jak Maks miał się poczuć? Maksym ma pretensje do niego, a powinien mieć do ciebie- wyznała jedna z uczestniczek show. Może na to nie zasługujesz, ale nie podobało mi się to- dodała.

Oliwia zalała się łzami i nie chciała z nikim rozmawiać o awanturze Marcina i Maksyma

Dla mnie to było za ciężkie. Tłumaczenie się- wyznała Oliwia. Ja już się poddałam i nie chciałam rozmawiać o tym.

Zobacz także: "True Love": Kinga znalazła jednak miłość w programie? Te zdjęcia mówią wszystko

mat. prasowe

Do kolejnej ostrej wymiany zdań między Marcinem a Maksymem doszło w samochodzie, a po powrocie z imprezy doszło do szczerej rozmowy Marcina z Oliwią.

Możesz patrzeć mi w oczy, ja wiem czego chcę, przysięgam, że wiem. Nie dam cię skrzywdzić- wyznał Marcin. Tęskniłem za tobą. (...) ja sobie wyobrażam ciebie, normalnie jako matkę dzieci.

Następnego dnia Marcin i Maksym zdecydowali się na szczerą rozmowę podczas której nie ukrywali, że żaden z nich nie zamierza odpuścić w kwestii Oliwii. Sama uczestniczka nie wie, którego z nich powinna wybrać, ale przyznała, że mogła zaprotestować, kiedy Marcin chciał się do niej przytulać podczas imprezy.

Zachowanie Marcina, ale również Oliwii oburzyło fanów "True Love". W sieci pojawiło się mnóstwo gorzkich komentarzy.

- Marcinek to wszedł tam jak król, nie dość że był już nieźle wstawiony to i bezczelny, a zachowanie Oliwki..nie spodziewałam sie, witała go jakby conajmniej z wojny wrócił..

- Zachowanie Marcina to jakaś tragedia! On jest zdecydowanie najgorszym uczestnikiem od samego początku programu! Zero szacunku do innych

- Maksym powinien sobie odpuścić!!! Bo Oliwka nie jest jego warta!!!! 😞🤦‍♂️💥💔

- Zachowanie Oliwki żenada! bawi się tą sytuacją!- piszą fani.

Myślicie, że Oliwia zostawi Maksyma dla Marcina?

Zobacz także: "True Love": Julia przekazała wieści na temat zdrowia: "Czeka mnie przeszczep"

mat. prasowe

mat. prasowe