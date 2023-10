Finał pierwszej edycji miłosnego show "True Love" zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że widzowie zastanawiają się, która z finałowych par przetrwała próbę czasu. Jak się okazuje, ci bardzo kibicowali jednej z najbardziej barwnych par w programie - Gigi i Kamilowi. Czy faktycznie ta relacja przetrwała także poza Kolumbią?

"True Love": Co ze związkiem Gigi i Kamila?

W ostatnim czasie w "True Love" nie brakowało wielkich emocji. Wszystko przez to, że finał zbliża się wielkimi krokami. W związku z czym po tym jak Marcin wrócił do programu "True Love", a Agata i Oleh z niego dobrowolnie zrezygnowali, na ekranie widzimy tylko potencjalne relacje. W wielkim finale znalazły się aż cztery pary - Kuba i Sara, Maks i Klaudia, a także Oliwia i Marcin oraz Kamil i Gigi. Według widzów to właśnie dwie ostatnie pary mają największe szanse na wygraną oraz zbudowanie prawdziwej relacji poza programem.

Szczególną sympatię zyskali Kamil i Gigi, którzy jako pierwsi zaczęli okazywać sobie czułość. Pomimo faktu, że bardzo trudno przychodzi im mówienie o tym, co czują, internauci widzą pomiędzy nimi coś prawdziwego. Nieustannie także zastanawiają się, czy ta dwójka jest ze sobą po programie. Wszystko wskazuje na to, że mamy już odpowiedź!

Instagram @gigi.truelovepl

Pomimo faktu, że wielki finał dopiero przed nami, uczestnicy show "True Love" już od jak jakiegoś czasu są w Polsce. Jak się okazuje, ci nie próżnują! W miniony weekend w mediach społecznościowych pojawiły się wspólne nagrania Gigi i Kamila. Te wylądowały m.in. na instagramowym profilu Mateusza, który na mieście spotkał znajomych z programu. Wówczas okazało się, że Gigi i Kamil wybrali się na wspólną, rowerową przejażdżkę, zakończoną wizytą w lodziarni. Co więcej, ci nie szczędzili sobie czułości i... wyglądali na naprawdę szczęśliwych i wpatrzonych w siebie!

Widzowie więc nie mają najmniejszych wątpliwości, że ulubieńcy fanów przetrwali próbę czasu i są razem po programie.

- Gigi i Kamil są the best ???? - Tylko Gigi i Kamil jedyna para gdzie widać chemię, poczucie humoru i przyjaźń, a nie tylko koleżeńska znajomość jak u reszty... ???? - Gigi i Kamil ! Widać tę chemię, miło się na nich patrzy ❤️ - Gigi i Kamil, jedyna para gdzie są prawdziwe emocje. Reszta to układy na przetrwanie.

Też tak myślicie?

