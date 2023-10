Pomimo faktu, że Julia już jakiś czas temu odeszła z randkowego programu "True Love", fani wciąż interesują się jej losem. Szczególnie, że ta opuściła Kolumbię w kiepskim stanie. Wówczas jej chore oko nie pozwoliło na dalszą zabawę. Jak sytuacja ma się obecnie? Lubiana uczestniczka show opowiedziała o operacjach.

Reklama

"True Love": Julia na temat swojego chorego oka

W ostatnim czasie wydarzenia w "True Love" rozkręciły się na dobre. Uczestnicy zdają sobie sprawę, że w programie nie ma już miejsca na układy czy nieczystą grę. Z tego względu każdy próbuje stworzyć prawdziwą relację, opartą na emocjach i uczuciach. Co jednak nie jest takie łatwe, szczególnie, że w show nie brakuje niespodziewanych zwrotów akcji.

Ostatnio do programu "True Love" ponownie dołączył Marcin. Wówczas uczestnicy nie kryli swojego zdziwienia, a widzowie... rozczarowania! Ci jednak doskonale pamiętają także o uczestnikach, którzy już dawno opuścili show. Szczególnie w pamięci zapadła im Julia, która dobrowolnie opuściła program, ze względu na bakterię, która dostała się do jej oka. Fani nieustannie dopytują więc o jej stan zdrowia.

Mat. prasowe True Love

Zobacz także: "True Love": Kinga znalazła jednak miłość w programie? Te zdjęcia mówią wszystko

Ostatnio Julia z "True Love" przekazała, że czeka na przeszczep rogówki oka. Czy ten zabieg ma już za sobą?

- Miałaś już operację na oko? - padło pytanie.

Wówczas uczestniczka show zaskoczyła odpowiedzią. Wyznała, że przeszczep dopiero przed nią. Jednak ta ma już za sobą... aż dwie operacje oka! Sytuacja więc wydaje się naprawdę poważna:

- Już nawet dwie operacje. Ale przeszczepu jeszcze nie miałam - dalej czekam - zdradziła.

To bardzo zmartwiło jej fanów, więc dopytywali dalej.

Instagram @julka.truelove

Zobacz także: "True Love": Szczęśliwy Marcin zaskoczył zdjęciem! Posypały się komentarze

- Widzisz na to oko? - padło pytanie.

Wówczas uczestniczka "True Love" zobrazowała, co widzi na chore oko. Jak się okazało, niestety całkiem niewiele. Ma jednak nadzieję, że przeszczep uratuje tę sytuację. Przy okazji zorganizowanej sesji pytań i odpowiedzi, internauci dopytywali także o to, czy Julia ma żal do Kuby, za to, że został w programie. Wówczas uczestniczka szczerze odpowiedziała:

- Nie mam, na tym polega ten program, w tym celu tam byliśmy. Polecam też pamiętać, że to program, zupełnie inna rzeczywistość - skitowała.

Reklama

Bardzo mocno trzymamy kciuki za Julię i życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Instagram @julka.truelove

Instagram @julka.truelove