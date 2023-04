"True Love": Szczęśliwy Marcin zaskoczył zdjęciem! Posypały się komentarze

Julia Muller zyskała ogromną sympatię fanów "Love Island" i choć jej udział w show nie był zbyt długi, to jednak teraz widzowie programu chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Wielu obserwatorów Julii dziś zastanawia się, czy pomimo iż w programie nie udało jej się nawiązać bliższej relacji, to czy jednak któryś z uczestników zdobył jej serce po zakończeniu udziału w show. Pojawiła się odpowiedź na to pytanie! Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: "Love Island": Paulina z 4. edycji o hejcie na Anię! Opublikowała ważny apel do internautów "Love Island 5": Czy Julia jest w związku z uczestnikiem show? Gdy Julia odpadła z "Love Island", widzowie nie ukrywali, że są bardzo zawiedzeni decyzją uczestników "Wyspy Miłości". Julia dała się bowiem poznać jako niezwykle sympatyczna i otwarta dziewczyna, dlatego nic dziwnego, że jej odejście mocno rozemocjonowało fanów. Co zatem słychać u niej po zakończeniu udziału w show? Czy któryś z uczestników programu skradł jej serce po opuszczeniu willi? Wiele wskazuje na to, że Julia ma bardzo dobry kontakt z Danielem, który właśnie na swoim InstaStories zdradził, że jego relacja z Julią rozwija się. - Cały czas się poznajemy i dobrze się dogadujemy, bo mamy podobne charaktery. Zobaczymy - napisał Daniel oznaczając przy tym Julię i dodając również emotikonkę przesyłającą buziaka. Zobacz także: "Love Island": Wzruszające wyznanie Górala. Ale były też pierwsze spięcia z Josie! Daniel kilka dni temu udostępnił również wspólne zdjęcie z Julią. Fani "Love Island" już wtedy pisali, że ta dwójka idealnie do siebie pasuje! - Dwa wariaty🔥 fajni razem❤️ - Pasujecie...