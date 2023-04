"True Love": zachowanie Kuby wyprowadziło uczestników z równowagi. Filip i Maksym nie wytrzymali

W "True Love" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza, a miejsce uczuć powoli zastępuje kalkulacja. Najnowsza "ceremonia miłości" sprawiła, że w sieci zawrzało, jednak to, co nastąpiło po niej wprawiło wszystkich w osłupienie. Maksym i Filip nie wytrzymali, a Kuba stanął pod ostrzałem mocnych słów.

"True Love": zachowanie Kuby wyprowadziło uczestników z równowagi

Choć w "True Love" to uczucia powinny grać pierwsze skrzypce, kolejne posunięcia graczy sprawiają, że widzowie nie zostawiają na nich suchej nitki. Tak też było po najnowsze ceremonii eliminacyjnej, podczas której Patrycja musiała opuścić willę "True Love". Piękna blondynka nie kryjąc rozgoryczenia ostro podsumowała Kubę, zarzucając mu brak szczerości i lojalności. I gdy wydawać się mogło, że na tym się skończy, nic bardziej mylnego.

- Tu zaczyna się teraz taka gra, że on mówi, że jest Julia poza projektem, na którą on czeka i on tu zostaje przy Sarze? - grzmiał Maksym. - To jest kłamstwo i koniec. Patrycja jego wybrała i on ją wyp****olił normalnie - dodał.

Zagrywka Kuby, sprawiła, że także Maksym nie szczędził mu gorzkich słów.

- Byłeś dogadany z nią, że ją wybierzesz - mówił do Kuby rozemocjonowany Maksym. - Uważam, że jeśli coś powiedziałeś i to powiedziałeś do kobiety, to musisz trzymać się tych słów. - Nawet jak czuję się źle i się tak zachowuje? - dopytywał wzburzony Kuba. - Ja mam cierpieć, żeby ona tu była? - Przez trzy dni Kuba był zadowolony, a na czwarty dzień zmienił zdanie - mówił Maksym. - Jeśli zdecydowałeś tak, to wcześniej trzeba było powiedzieć, a nie na ceremonii, żeby ona znała to od razu. Po co ta intryga?

Również programowy partner Martyny nie krył swojego rozgoryczenia. Korzystając z okazji postanowił nawiązać do ostrej awantury, jaka wywiązała się między Kubą i Filipem z "True Love" kilka odcinków temu. Filip przypomniał Kubie, jak ten z tuż po ceremonii porzucił Oliwię na rzecz Julii, robiąc przy tym z Filipa czarny charakter i wspominając jego poprzedni wybór. Teraz wracając do tych wydarzeń, Filip nie przebierał w słowach.

- Od mojego wyboru zacząłeś darzyć mnie nienawiścią - grzmiał Filip. - Twierdzisz, że ja ci d*pę robię i stary, ja chcę co powiedzieć jedną rzecz. Nieważne z kim ja rozmawiam, i nie mówisz tego do jednej osoby, mówisz to do każdej osoby, jaki to ja nie jestem po prostu zj***ny [...]. Mam głębokie wrażenie, że starasz się nastawić ludzi, którzy tu są, przeciwko mnie - ciągnął. - Masz styl, którego ja nie popieram. - Styl czego? Styl bycia? - Styl traktowania kobiet - zaczął unosić się Kuba. - Ja się z tym nie zgadzam i tyle.

- Może zapytajmy kobiet? - wtrąciła się Martyna, programowa partnerka Filipa. - Kuba, a co ty robisz? - Ja tego nie robię, ja nie skaczę tak - grzmiał Kuba. - Po co do mnie Kuba, jak przyszłam, usiadłeś i zapytałeś "i co, jak tam z Klaudią?" i po co mnie podpuszczasz 'no wczoraj cały dzień z nią siedział". Ja to widzę Kuba, on poznaje ludzi. - Uważam, że jesteś hipokrytą i tyle - podsumował Filip.

I choć sytuacja w "True Love" nieco się załagodziła, i po ostrej wymianie słów między Kubą, Martyną, Filipem i Maksymem wszyscy postanowili przejść do porządku dziennego, widzowie nie kryli oburzenia karczemną awanturą z Kubą w roli głównej.

- Widać, że jest z innej planety (czyt. innej nacji i zasad). - Kuba robi z Filipa kozła ofiarnego i przypisuje mu swoje negatywne cechy. Filip nigdy nie zbliżył się do żadnej dziewczyny na tyle, żeby którąkolwiek skrzywdzić. To Kuba skacze z kwiatka na kwiatek... - Czy tylko mnie doprowadza do szału ton Kuby, kiedy nieudolnie stara się pokazać jakim jest idealnym, kulturalnym dżentelmenem XD? Dawno nie widziałam tak fałszywego człowieka, sam nie ma sobie nic do zarzucenia i jeszcze próbuje wpędzić innych w poczucie winy ŻAŁOSNE - grzmią widzowie na oficjalnym profilu "True Love" na Facebooku.

Myślicie, że to pogodzenie się uczestników to jedynie cisza przed burzą?

