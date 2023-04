Ania z "Love Island 5" budzi spore kontrowersje, nie tylko w sieci ale również wśród uczestników. Niestety, nie cieszy się zbyt wielką sympatią widzów, a jej ostatnie zachowanie po raz kolejny wprawiło ich w osłupienie. Ania po raz enty postanowiła wrócić do Włodka, chociaż dopiero co wymieniła go na poznanego w Casa Amor Jurka! Fani programu nie szczędzą jej krytyki, ale również są ciekawi punktu widzenia uczestników, którzy mieli okazję poznać ją osobiście. Kamila nie ukrywa swojej antypatii do programowej koleżanki, a jej wpis jest bardzo wymowny! "Love Island 5': Kamila ocenia zachowanie Ani w wymownym wpisie Widzowie mają dość zachowania Ani z "Love Island" i nie mogą doczekać się aż opuści program. Ostatnio decyzją uczestników to Konrad i Oliwia musieli opuścić "Love Island". Powodem było m. in. zawahanie Oliwii pomiędzy aktualnym partnerem a Piotrem z Casa Amor. Co więcej, widzowie byli oburzeni wcześniejszym zachowaniem dziewczyn względem Oliwii i ingerowaniem w jej relacje z Konradem, kiedy wszystkie doskonale bawiły się poza willą. Szczególnie morały Ani szokowały widzów, ponieważ to ona jest najbardziej niezdecydowaną uczestniczką sezonu, a decyduje się na pouczanie innych. Z relacji z Włodkiem zrezygnowała już dwa razy, ostatni raz tuż po tym, jak chciał stworzyć z nią parę już oficjalnie. Ania zamieniła Włodka na Jurka z Casa Amor, deklarując, że w końcu znalazła to czego szukała w programie. Jurek postanowił wyznać Ani uczucia , dzięki czemu stali się drugą oficjalną parą programu tuż po Josie i Góralu. Widzowie byli załamani decyzją Jurka, a ich obawy bardzo szybko się potwierdziły. Ania równie łatwo jak zrezygnowała z Włodka dla Jurka, tym razem rzuciła Jurka dla Włodka. Nadążacie jeszcze za Anką? ...