"Top Model": kim jest chłopak Dominiki Wysockiej? Zagrał w hicie TVN!

To będzie jeden z najbardziej zaskakujących finałów "Top Model" w historii całego programu. W atmosferze skandalu na dzień przed finałem, z show został wykluczony Dominic D'Angelica. Jak wynika z medialnych doniesień, Dominic w 2011 roku miał dopuścić się przestępstwa seksualnego. Ze względu na pojawienie się informacji na temat niechlubnej przeszłości uczestnika show, stacja TVN podjęła decyzję o usunięciu go z finału "Top Model". W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje - informuje Marcin Barcz, Dyrektor Pionu Komunikacji Korporacyjnej TVN Grupa Discovery Fani programu na bieżąco komentują całą sytuację i zastanawiają się, czy w takim razie ktoś zastąpi Dominica w finale. Z komentarzy, które pojawiają się na oficjalnym Instagramie "Top Model" wynika, że widzowie bardzo liczą na powrót jednego z uczestników, który odpadł tuż przed finałem. Zobacz także: Brat Dominika z „Top Model” zabrał głos w jego sprawie: „Nie macie o niczym pojęcia” "Top model": Czy ktoś zastąpi Dominica w finale programu? Dominic D'Angelica był ulubieńcem widzów "Top Model". Fani show pokochali go za jego pozytywne podejście do życia, uśmiech i życzliwość - fantastycznie radził sobie również we wszystkich sesjach zdjęciowych. Dominic był uznawany za faworyta do głównej wygranej - jurorzy byli oczarowani nim od...