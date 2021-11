„Top Model”: Wpadka podczas finału! Poszło o Julię. Widzowie są wściekli na produkcję

Za nami półfinał programu "Top Model" , w którym walkę o swoje marzenia stoczyli Klaudia, Olga, Stanisław, Sandra oraz Dawid. Już wiemy, kto za tydzień pojawi się w finale, który jak zwykle rozegra się na żywo. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii show TVN będą to nie trzy, a cztery osoby ! Zobaczcie, co działo się w półfinałowym odcinku "Top Model" i poznajcie nazwiska szczęśliwych finalistów! Zadania w półfinale "Top Model" W poprzednim odcinku byliśmy świadkami zmagań uczestników show w Stanbule. To właśnie w Turcji walczyli bowiem o udział w tamtejszym Fashion Week. Podczas castingów najlepiej poszło Sandrze Dorsz, która dostała się do aż pięciu pokazów! Z kolei Dawid nie otrzymał żadnej szansy. Być może projektanci przestraszyli się jego choroby. Dawid cierpi bowiem na zespół Tourette'a. Chłopak nie chciał jednak dawać za wygraną. Poszedł za kulisy, aby jeszcze raz poprosić jednego z projektantów o danie mu szansy. Niestety, ten pozostał nieugięty. Na szczęście inny projektant zaufał Dawidowi, dzięki czemu początkujący model mógł spróbować swoich sił podczas Fashion Week. Poszło mu zaskakująco dobrze, co potwierdził sam projektant. Pozostałe pokazy również odbyły się bez problemu. Jeszcze bardziej uwidocznił się zaś konflikt pomiędzy Olgą a Sandrą. Dziewczyny nie szczędziły sobie nawzajem kąśliwych komentarzy. Zobacz także: Rusza druga edycja wielkiego plebiscytu na InstaGwiazdę 2019 Party.pl! Kto jest największą gwiazdą sieci? GŁOSUJ! Później przyszła pora na sesję zdjęciową z profesjonalnym fotografem, który pracował z największymi światowymi gwiazdami. To właśnie ona miała rozstrzygnąć, kto ostatecznie wejdzie do ścisłego finału...