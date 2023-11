Kasia Szklarczyk ma za sobą również trudny czas. Choć nigdy nie musiała walczyć z nadwagą, wpadła w sidła wyniszczających jej organizm diet. Kasia Szklarczyk niedawno umieściła na YouTubie film, w którym opowiedziała o walce z bulimią.

- Miałam z tym problemy, jak byłam nastolatką. Chciałam schudnąć i na początku stosowałam różne diety. Jednak często te kilogramy wracały. Stosowałam też głodówki, co było ogromną głupotą. Potrafiłam np. pięć dni nic nie jeść, tylko pić kawę. Czułam się okropnie. Potem przychodziły dni, że miałam wszystkiego dość. To się bardzo odbija na psychice (...) W pewnym momencie byłam tak wyczerpana fizycznie i psychicznie, że naszła mnie myśl: czy to wszystko jest warte. Czy ja tak mało kocham swoje ciało, żeby robić to sobie? Najważniejsze to sobie to uświadomić. W końcu sobie uświadomiłam, że mogę ważyć nawet 100 kg, ale już więcej tego nie chcę robić. Muszę zresetować to w swojej głowie - wyznała Katarzyna Szklarczyk.