Kolejna edycja „Top Model” dobiegła końca. Siódmą edycję programu wygrała Katarzyna Szklarczyk. Niebawem zobaczymy ją na okładce magazynu „Glamour”. Obok kontraktu z agencją modelek i czeku na 100 tys. złotych jest to jedna z głównych nagród. Jednak w finale wydarzyła się tak kontrowersyjna pomyłka, że wszyscy mówią tylko o niej, zamiast gratulować zwyciężczyni.

Wpadka w finale "Top Model"!



W finale znaleźli się: Anna, Katarzyna i Hubert. To oni ciężko pracowali, pokonali własne słabości, a wszystko po to, aby zaistnieć w modelingu. W ostatnim odcinku mogliśmy zobaczyć poprzednie sesje całej trójki i jeszcze raz zobaczyć kandydatów na wybiegu. Jednak prowadząca show, Joanna Krupa, popełniła wielką wpadkę, która wywołała burzę w sieci. Fani piszą, że finał był ustawiony! Co więcej - mają na to dowody! Zobaczcie, o co chodzi...

