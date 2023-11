2 z 4

"Top Model 7" wygrała Katarzyna Szklarczyk. Słusznie?

7. edycję programu "Top Model" wygrała Katarzyna Szklarczyk. Dziewczyna początkowo nie mogła liczyć na wsparcie ze strony jury. Jedynie Joanna Krupa uwierzyła w jej potencjał i - jak okazało się kilka tygodni później - miała rację. Widzowie zdecydowali bowiem, że to ona powinna zostać kolejną polską "top model".

W trakcie finału nie zabrakło jednak małej wpadki. Podczas ogłaszania ścisłej dwójki na bocznym ekranie pojawiło się zdjęcie Ani, która - według wyników - miała pożegnać się z show. Widzowie byli zdezorientowani. Co więcej, Joanna Krupa również nie wiedziała, co tak naprawdę się wydarzyło. Na ekranie powinno się bowiem pojawić zdjęcie Kasi. Skąd wzięło się całe to zamieszanie? Zobaczcie kolejny slajd!

