2 z 4

Finał "Top Model 7": afera ze zdjęciami

Przypomnijmy, że w finale "Top Model 7" znalazła się Ania, Kasia i Hubert. Pierwsza z nich była faworytką sporej części widowni oraz samej Anji Rubik. Jakie więc było zdziwienie, gdy to właśnie ona nie weszła do ścisłej dwójki. Wcześniej jednak pojawiło się zamieszanie ze zdjęciami. Choć do dalszej części programu miała przejść Kasia, na ekranie początkowo wyświetlono zdjęcie... Ani. Joanna Krupa również na początku ogłosiła, że to urocza blondynka żegna się z show.

Zobacz także: Tego nikt się nie spodziewał! Na uczestniczkę "Top Model" wylała się fala hejtu!

Joanna Krupa ma dosyć ohydnych komentarzy, które pojawiły się w internecie po finale "Top Model". Celebrytka ucięła wszelkie spekulacje publikując dosady wpis na Instagramie. Zobaczcie kolejny slajd!