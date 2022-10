"Top Model 11": Namiętny pocałunek Michaliny i Mateusza z "Hotelu Paradise" rozwścieczył Maćka

Pomimo iż w "Top Model" rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta, to pomiędzy graczami z odcinka na odcinek nawiązują się coraz silniejsze przyjaźnie i nie tylko. Maciej już nie ukrywa uczuć do Michaliny, jednak to, co stało się w najnowszej odsłonie programu dla aspirujących modeli i modelek wprawiło uczestników i widzów w osłupienie! Maciej nie wytrzymał i dał popis swojej zazdrości. Miał powody?!

"Top Model 11": Maciej nie kryje zazdrości o Michalinę

Najnowsza edycja "Top Model" niewątpliwie dostarcza widzom TVN nie tylko uśmiechu, łez wzruszenia, ale też masy nieoczekiwanych zwrotów akcji. Po tym, jak Michał Piróg przywrócił do gry Macieja, pomiędzy charyzmatycznym brunetem, a Michaliną jeszcze bardziej zaiskrzyło. Niestety, choć w poprzednim odcinku para mogła dać upust emocjom odrywając rolę zakochanych, tym razem uczestnicy zostali postawieni w zupełnie innej, mniej komfortowej dla nich sytuacji.

Zgodnie z nieubłaganymi zasadami programu, aspirujący modele i modelki wzięli udział w zadaniu, w którym mieli za zadanie odegrać sceny z kultowych bożonarodzeniowych komedii romantycznych, prezentując przy tym najnowszą, zimową kolekcję marki biżuteryjnej. I podczas gdy Maciejowi towarzyszyła Patrycja Sobolewska z 9. edycji "Top Model", Michalina miała wykonać zadanie w towarzystwie Mateusza Mila z 6. edycji show, którego widzowie Telewizyjnej Siódemki kojarzą także z "Hotelu Paradise".

- Mateusz bardzo fajny chłopak. Od razu złapaliśmy takie flow. Zaczęliśmy sobie rozmawiać i to nie tylko o zadaniu, ale w ogóle o wszystkim - mówiła podekscytowana Michalina.

Dobra współpraca pary sprawiła, że Maciej postanowił wytłumaczyć się z tego, co łączy go z blond pięknością.

- Mamy fajną relację, przyjaźnimy się - tłumaczył się Maciej.

Jak się jednak okazało, emocje szybko wzięły nad nim górę, gdy chłopak był świadkiem namiętnego, lecz wyreżyserowanego pocałunku między Michaliną, a Mateuszem.

- "365 dni" w Lesie Kabackim nagrywają - burzył się Maciej, oceniając aktorskie zadanie Michaliny i Mateusza.

- Obraził się i nie za to, że się tylko całowałaś - mówiła do Michaliny Klaudia - Każdy miał partnera do zrobienia tego zadania plus każdy miał takie zadanie do zrobienia i je wykonał, więc dlaczego jest na mnie obrażony? - zastanawiała się Michalina.

By tego było mało, chłopak po wykonaniu zadania nie miał zamiaru odzywać się do obiektu swoich westchnień.

- Ani razu się do mnie nie odezwał - żaliła się pozostałym uczestniczkom Michalina.

Co ciekawe, również Michalina nie kryła zazdrości o programowego kolegę, który podczas kolejnego zadania partnerował zwyciężczyni złotego biletu - Oli.

- Miałam taki mały kryzys. Tego dnia czułam się bardzo źle ze względu na sytuację z Maćkiem i Olą. Ja siedziałam sama, a oni cały czas razem. Nowe love story, ja już wypadłam z rankingów - mówiła Michalina.

- Żałosne, taka koleżanka. Mi jest za***ście przykro. Już nawet nie chodzi o Maćka, tylko o nią - mówiła rozżalona Michalina. - On się do mnie nie odzywa, nawet na mnie nie spojrzy i już na moje miejsce wskoczyła Ola. Już to mnie denerwowało. To jest okrutne - Nie tylko ja zauważyłam, że Ola jest blisko Maćka - wtórowała Klaudia. - Ja byłam w szoku, że on nagle z Olą załapał taki vibe i taki kontakt - dodała Adriana. - Ja do Maćka nic nie czuję i proszę mnie zostawić w spokoju - broniła się Ola.

Na szczęście parze udało się zażegnać konflikt.

- Potem, jak sobie to przegadaliśmy, to zaczęliśmy się śmiać z tego, bo w sumie to głupio musiało wyglądać - tłumaczył Maciej.

Myślicie, że pomiędzy Maciejem i Michaliną może być coś więcej po programie?