Tomasz Niecik zaprosił Mateusza Magę do swojego teledysku! Zarówno muzyk, jak i model już odpadli z programu "Agent". To jednak nie zmienia faktu, że muzyk chciał podtrzymać znajomość z modelem i właśnie dlatego zaproponował mu wystąpienie w najnowszym klipie do piosenki "Mega gość". Już w show, Tomasz Niecik zdradził, że utwór będzie traktował o programie, w którym wziął udział.

Czy Mateusz Maga zgodził się na udział w projekcie? Posłuchajcie, co nam powiedział!

