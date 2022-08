Marta Manowska uznawana jest za jedną z najsympatyczniejszych i najlepiej ubranych polskich gwiazd. Atrakcyjna prowadząca "Rolnik szuka żony" również na jesiennej ramówce stacji TVP udowodniła, że nie bez powodu nazywana jest przez swoich fanów ikoną stylu. Blondwłosa piękność postawiła genialną, oversizową stylizaję, do której dobrała modny bandażowy top. Całość prezentowała się naprawdę świetnie i genialnie podkreśliła smukłą figurę prezenterki. To trzeba zobaczyć! Zobacz także: Roksana Węgiel w zaskakującej stylizacji na ramówce TVP! Młoda gwiazda zaszalała Jesienna ramówka TVP 2021: Marta Manowska zachwyciła stylizacją W środowy wieczór, 25 sierpnia, plejada gwiazd pojawiła się na jesiennej ramówce stacji TVP. Wśród nich nie mogło zabraknąć Marty Manowskiej , która tego wieczoru promowała najnowszy, 8. sezon kultowego miłosnego show - "Rolnik szuka żony". Tego wieczoru piękna dziennikarka zaprezentowała się w genialnej, oversizowej stylizacji z obszerną, połyskującą, grafitową marynarką w roli głównej. W połączeniu z wyrazistym ciemnym makijażem oczu, w stylu "cat eye" oraz wysoko zaczesanymi włosami, Marta Manowska uzyskała mocny, rockowy look w stylu glamour. Uwagę zwraca też czarny, bandażowy top, który nie tylko świetnie unosi biust, ale też świetnie eksponuje fenomenalną figurę, na którą dziennikarka ciężko pracuje . Jak sama przyznaje prowadząca "Rolnik szuka żony" , jej idealnie płaski brzuch, smukłe nogi, czy talia osy, to nie tylko zasługa dobrych genów, ale też odpowiedniej diety i ćwiczeń. Marta Manowska bowiem regularnie trenuje pięć razy w tygodniu, a także dba o to, co trafia na jej talerz. Gwiazda TVP unika glutenu, a także od lat nie je mięsa. Efekt? Figura...