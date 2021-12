"The Voice of Poland": zwycięstwo Marty Budrynowicz podzieliło fanów. "Ustawka jak nic"

Za nami finałowy odcinek 12. edycji "The Voice of Poland", który wygrała Marta Budrynowicz. W sieci zawrzało. Sukces artystki podzielił internautów.

Wielki finał "The Voice of Poland" już za nami! W sobotę, 4 grudnia, poznaliśmy zwycięzcę kultowego, muzycznego hitu Telewizyjnej Dwójki. Miano najlepszego polskiego głosu, czek na 50 tys. złotych oraz kontrakt z wytwórnią fonograficzną wywalczyła Marta Budrynowicz. I choć po ogłoszeniu wyniku media społecznościowe programu zalała fala gratulacji, to nie zabrakło też gorzkich słów krytyki. Niektórzy sympatycy show zarzucają nawet produkcji ustawienie finału!

"The Voice of Poland" - fani zarzucają produkcji ustawienie finału

Po finałowym odcinku "The Voice of Poland" w sieci zaroiło się od komentarzy internautów. Fani muzycznego hitu Telewizyjnej Dwójki zachwycili się specjalnym występem Sary Egwu-James, która wygrała 4. sezon "The Voice Kids", a następnie okazała się najlepsza w finale programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021" i w grudniu tego będzie reprezentować Polskę z utworem "Somebody" na Eurowizji Junior 2021 w Paryżu. Ochów i achów nie zabrakło także nad wykonem Krystiana Ochmana, zwycięzcy 11. edycji "The Voice of Poland, a także uświetniającym finałową konkurencję wstępem Matteo Bocellego, syna legendarnego tenora Andrei Bocellego.

Po trzech, niezwykle wymagających konkurencjach, w tym występach z muzycznymi mentorami, zaśpiewaniu zagranicznych piosenek i polskich przebojów sprzed lat, a także autorskich singli, to Marta Budrynowicz zwyciężyła 12. edycję "The Voice of Polad".

Artur Zawadzki/REPORTER

Pewna siebie blondynka, która już podczas audycji w ciemno doprowadziła Justynę Steczkowską do łez swoim fenomenalnym wykonem, od początku programu była uznawana za faworytkę 12. sezonu "The Voice of Poland". I gdy ogłoszono, że to właśnie Marta otrzymała tytuł najlepszego głosu w Polsce, w sieci zawrzało.

Podczas, gdy część internautów ruszyła z gratulacjami, inni z kolei snuli podejrzenia, jakoby zwycięstwo Marty nie było do końca uczciwe, a wyniki głosowania widzów były... sfałszowane!

- To musi być przekręt - Jakim cudem Marta wygrała, może ma ładny głos ale niczym się nie wyróżnia, nie ma pomysłu na siebie, czas piosenki div i disneyowskie i cały czas się darła - Nie mam nic do niej, śpiewa ładnie,ale odnoszę wrażenie , że od początku była lansowana i promowana - grzmią internauci na oficjalnym instagramowym profilu programu.

Niektórzy nawet piszą wprost, że zwycięzcą powinien okazać się Wiktor Dyduła, który odpadł z finału już po pierwszej konkurencji.

- Szanuję Martę, ładnie śpiewa ale to są chyba jakieś jaja że sfałszowali głosy bo inaczej wygrałby Wiktor😠 - Nigdy nie piszę komentarzy, ale muszę. Jestem w szoku! Obserwując to, jak wielkie Wiktor miał wsparcie od ludzi, co było widać i na FB, i na IG, byłam przekonana, że będzie w finałowej dwójce. Zdecydowanie najbardziej charyzmatyczna i stylowa postać. Ustawka jak nic! - Wiktor ma najwięcej followersów, a miał najmniej głosów. Jak? - czytamy w komentarzach.

Gałązka/Akpa

A co Wy sądzicie o finale 12. edycji "The Voice of Poland"? Zgadzacie się z werdyktem?