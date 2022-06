"The Voice of Poland 13": Znamy nazwisko pierwszego jurora. Gwiazda sama się wygadała

Wiadomo już, kto zostanie pierwszym jurorem w "The Voice of Poland 13". Jurorka potwierdziła to podczas jednego z ostatnich wywiadów.

Justyna Steczkowska w rozmowie z mediami zdradziła, że będzie jurorem w kolejnej edycji "The Voice of Poland"! Trzynasta odsłona muzycznego talent show trafi na antenę Telewizyjnej Dwójki jesienią, ale producenci do tej pory nie poinformowali, kto zostanie jurorem i będzie oceniać uczestników. Co jeszcze zdradziła?

Justyna Steczkowska jurorką w "The Voice of Poland"

"The Voice of Poland" już od kilku lat jest jednym z największych hitów TVP. W muzycznym talent show zadebiutowali m.in. Krystian Ochman, Natalia Nykiel czy Alicja Szemplińska. Jak już wiemy, wkrótce rozpoczną się nagrania do trzynastej edycji programu. W poprzednim sezonie uczestników oceniali: Sylwia Grzeszczak, Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron, jednak jakiś czas temu okazało się, że w najnowszej edycji "The Voice of Poland" z pewnością zabraknie Sylwii Grzeszczak.

Nagrania trzynastej edycji "The Voice of Poland" mają ruszyć już za kilka tygodni, ale do tej pory nie było wiadomo, kogo zobaczymy w roli jurorów. Teraz poznaliśmy nazwisko pierwszej gwiazdy, którą zobaczymy w programie- to Justyna Steczkowska! Gwiazda w rozmowie z Interią przyznała, że znów będzie oceniać uczestników "The Voice of Poland".

Tak, podpisaliśmy już umowę. Zaczynamy pracę w lipcu, sierpniu, wrześniu, a potem występy na żywo. Bardzo się cieszę, bo bardzo lubię też program. Kocham wręcz- gwiazda zdradziła dla Interii.

Justyna Steczkowska w miniony weekend świętowała 25. lecie pracy artystycznej w Opolu i to właśnie tam udzieliła wywiadu w którym zdradziła, że znów zostanie jurorką w "The Voice of Poland". Gwiazda jest zachwycona, że po raz kolejny weźmie udział w hicie TVP.

Tutaj dzisiaj mamy naszą dziewczynę w debiutach z "The Voice", była u Marka, a ja ją bardzo podziwiam i trzymałam za nią kciuki. Bardzo się cieszę, że kolejną edycję będę mogła wspierać młodych ludzi i też sama się od nich uczyć- dodała Justyna Steczkowska.

Będziecie oglądać trzynastą edycję "The Voice of Poland"? Jak myślicie, kto jeszcze zostanie jurorem w muzycznym talent show?

Kto Waszym zdaniem mógłby zastąpić Sylwię Grzeszczak, która zrezygnowała z udziału w programie?

