Opole 2022. Justyna Steczkowska wzruszająco o rodzicach: "Opiekowałam się moją mamą do końca jej dni"

Wystarował 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu! Dziś wieczorem rozpoczęło się wielkie święto muzyki, relacjonowane przez TVP. Na scenie zaprezentowali się m.in. Sylwia Grzeszczak, Grzegorz Hyży, Cleo i Kamil Bednarek. W koncercie "Od Opola do Opola: Największe gwiazdy! Legendarne przeboje" wzięła również udział Justyna Steczkowska, która zachwyciła głosem i zaskoczyła swoją fryzurą. Zobaczcie zdjęcia artystki i nagranie jej występu! Justyna Steczkowska w zaskakującej fryzurze na festiwalu w Opolu Justyna Steczkowska to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka już od wielu lat zachwyca swoim wyjątkowym głosem, a teraz oczarowała publiczność w Opolu. Piosenkarka podczas piątkowego koncertu zaśpiewała piosenkę Ewy Demarczyk "Grande Valse Brillante", a przy okazji zaprezentowała zaskakującą fryzurę. Justyna Steczkowska na scenie pokazała się w prostych włosach z grzywką. Spójrzcie tylko na te zdjęcia! Zobacz także: Justyna Steczkowska pokazała nową kuchnię. Sprawiła sobie przedurodzinowy prezent? Justyna Steczkowska zaskoczyła fryzurą, ale wszystko wskazuje na to, że artystka wcale nie ścięła włosów, tylko zdecydowała się na perukę. Gwiazda na scenie w Opolu zaprezentowała się w długiej, czarnej sukni z szerokimi rękawami do ziemi. Look Justyny Steczkowskiej uzupełnił mocny makijaż z wyraźnie zarysowaną kresą nad okiem. Zobaczcie wyjątkowy występ Justyny Steczkowskiej podczas festiwalu w Opolu! Ależ ona ma głos! Zobacz także: Justyna Steczkowska w wieku 48 lat zachwyca figurą. Jak ona to robi?