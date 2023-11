Michał Szpak został jurorem w 8.edycji "The Voice of Poland". Młody wokalista w fotelu trenera programu zajął miejsce Natalii Kukulskiej. Jak przyjęli go pozostali trenerzy - Maria Sadowska, Baron i Tomson oraz Andrzej Piaseczny? Początkowo pojawiły się plotki, że Michał nie jest lubiany przez pozostałych jurorów show.

Reklama

– Michał żali się, że nikt go nie lubi. Gdy kamery gasną inni jurorzy wstają, odwracają się do niego plecami i uciekają. Przykro mu, że jest trzymany na dystans. Ma jednak nadzieję, że jeszcze wkupi się w łaski kolegów – pisał "Fakt".

Czy w tych plotkach jest ziarno prawdy? Okazuje się, że nie! W ostatnich wywiadach trenerzy show podkreślali, że z Michałem złapali świetny kontakt i dobrze bawili się z nim na planie show "The Voice of Poland". Co o współpracy z Michałem Szpakiem powiedziała nam Marysia Sadowska? Zobaczcie wideo!

ZOBACZ: The Voice of Poland: Jest pierwszy zwiastun! Jak Michał Szpak radzi sobie w roli trenera? ZDJĘCIA

Trenerzy 8. edycji The Voice of Poland

Reklama