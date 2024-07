Lanberry to nie tylko świetna wokalistka, ale także autorka tekstów i kompozytorka. Obecnie gwiazda jest również trenerką muzycznego show, "The Voice of Poland". Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Lanberry, która na swoim koncie ma mnóstwo hitów, w tym również kompozycje, które stworzyła dla znanych gwiazd. Sprawdźcie, co gwiazda odpowiedziała, gdy zapytaliśmy ją, kto był najtrudniejszy we współpracy!

Lanberry o tworzeniu hitów dla innych artystów

Lanberry od wielu lat pomaga innym artystom w tworzeniu wielkich hitów. Artystka współpracowała m.in. z Viki Gabor, Roksaną Węgiel, Dodą, czy Dawidem Kwiatkowskim. Jurorka "The Voice of Poland" najczęściej tworzy utwory dla innych gwiazd razem z Patrykiem Kumórem i Dominikiem Buczkowskim. Współpracę z nimi bardzo sobie chwali, jednak czy zdarzały się jakieś sytuacje, że z jakimś artystą pracowało im się trudniej, bo był na przykład bardziej wymagający?

Lanberry nie odpowiedziała na to pytanie wprost, jednak dała wyraźnie do zrozumienia, że "żadnych spięć" nie było.

- To jakoś tak gładko idzie. Z tego co pamiętam, a zaczęliśmy razem pracować w 2016 roku [...] nie przypominam sobie, żebyśmy mieli jakieś spięcia - przyznała szczerze Lanberry.

Co jeszcze zdradziła w rozmowie z nami Lanberry? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

