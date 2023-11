Kto będzie oceniał uczestników w 10. edycji "The Voice of Poland"? To pytanie nie jest już zagadką, bo właśnie poznaliśmy skład najnowszego jury! Tajemnicę na swoim Instagramie zdradził chłopak Julii Wieniawy, Alek Baron, który ostatnio pożegnał się z programem. Czy muzyka znów zobaczymy w programie? Odpowiedź na to pytanie poniżej! ;)

Zobaczcie trenerów 10. edycji "The Voice of Poland". Jesteście zaskoczeni?

Jury "The Voice of Poland"

W 10. edycji "The Voice of Poland" czekają na nas wielkie zmiany. Kilka tygodni temu TVP pożegnało się z prowadzącą Basią Kurdej-Szatan. Wiadomo już, że zastąpi ją... Marcelina Zawadzka! Pomoże jej prowadzić program Tomasz Kammel i Maciej Musiał. Prezenter i aktor z programem są związani od kilku sezonów.

Odejście Basi Kurdej-Szatan nie jest jedyną zmianą jaka czeka widzów. Jubileuszową edycję poprowadzą inni trenerzy niż ostatnio. Zmianami pochwalił się Alek Baron na swoim Instagramie, ogłaszając wielki powrót na czerwone fotele!

It’s official! Kręcimy jubileuszową 10 edycja "The Voice of Poland" w tak zacnym składzie! ????????????✌???? Kto tęsknił za programem? - napisał Baron w sieci.

Razem z Baronem na fotelu zasiądzie oczywiście Tomson. Panowie ostatnio rolę trenerów pełnili w "The Voice Kids". Obok nich znów zobaczymy Michała Szpaka. Pojawią się też "nowe twarze", mianowicie oceniać muzyków będą... Kamil Bednarek i Margaret!

Czuje dobry vibe ???????? Meeega, już nie mogę się doczekać! ???????????? Brakowało???????????????????? Ale sztos ekipa - zachwycali się zmianami internauci w sieci.

Nowe odcinki "The Voice of Poland" zapowiedziane są na 7 września 2019 roku. Planujecie oglądać?

Jurorzy pochwalili się na Instagramie

