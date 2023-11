1 z 8

Za nami pierwszy odcinek nowego show TVP 2 - "The Voice Kids". Co działo się w premierowym odcinku? Kto zachwycił jurorów najbardziej? Jak w roli trenera sprawdził się Dawid Kwiatkowski, który debiutuje w takiej roli ? Zobaczcie relację oraz zdjęcia z "The Voice Kids". Kolejne odcinki w każdą sobotę od 6 stycznia o 20:05 w TVP2.

