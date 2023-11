3 z 5

„The Voice Kids” to wyjątkowy muzyczny talent-show, który odniósł spektakularny sukces na całym świecie. Format obecny jest już w prawie 30 krajach m.in. USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii czy Indiach. Program składa się z kilku etapów: Przesłuchań w Ciemno, Bitew, SingOff oraz Finału. Podczas pierwszego etapu, młodzi wykonawcy w wieku 8-15 lat spróbują zaczarować swoim głosem Trenerów. Zasady programu są niemal takie same jak w „The Voice of Poland”. Podczas Przesłuchań w Ciemno każdy z Trenerów skompletuje swoją drużynę złożoną z najlepszych dziecięcych głosów. Na etapie Bitew uczestnicy podzieleni na trzyosobowe grupy stoczą muzyczne starcia. Aby utrzymać atmosferę dobrej zabawy i wspaniałej muzycznej podróży, każda Bitwa wyłoni jednego zwycięzcę, ale nie wskaże przegranego. Zwycięzcy trafią do etapu Sing Off, w którym Trenerzy wybiorą finalistów. W Finale zwycięzca otrzyma nagrodę główną: możliwość wydania singla z wytwórnią Universal Music Polska oraz stypendium w wysokości 40 tys. złotych, które może zostać przeznaczone na dalszą edukację muzyczną. O tym, kto zostanie Najlepszym Głosem w Polsce zadecydują widzowie za pomocą głosowania SMS.

Kto poprowadzi polską edycję show?