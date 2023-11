Reklama

Przed nami premierowy odcinek „The Voice Kids” w TVP2. Już 1 stycznia zobaczymy nowe show, a w nim zdolnych młodych wokalistów ocenianych i wybieranych przez świetnie znane jury: Edytę Górniak, Tomsona i Barona oraz Dawida Kwiatkowskiego. Właśnie Dawidowi bardzo przypadnie do gustu utwór Eltona Johna "Your Song" w wykonaniu 13-letniego Mateusza Gędka.

13-letni dżentelmen, którego ulubionym elementem garderoby są stylowe marynarki. To prawdziwy chłopiec-orkiestra: harcerz, miłośnik samochodów i przyszły Jimi Hendrix polskiej muzyki rozrywkowej. To właśnie jemu Baron zaoferuje, że nauczy go grać na gitarze w dwa tygodnie - zachwala młodego uczestnika produkcja show.

Zobaczcie sami wideo z wykonaniem, które tak zachwyciło jury:

Też Wam się tak podoba jak Dawidowi? Trzeba przyznać, że bardzo emocjonujący występ! Do czyjej drużyny trafi Mateusz - przekonamy się już 1 stycznia w Telewizyjnej Dwójce. Kolejne odcinki w każdą sobotę - od 6 stycznia o godz. 20:05.

Zapowiada się naprawdę emocjonujący program.

Podoba Wam się występ 13-letniego Mateusza?

