The Voice Kids: Oto finaliści z drużyny Dawida Kwiatkowskiego! Fani zachwyceni wyborem jurora: "Masz genialne głosy"

Za nami Bitwy i faza Sing Off w drużynie Dawida Kwiatkowskiego. Tym samym poznaliśmy kolejnych finalistów 4. edycji "The Voice Kids"! Kto z drużyny Dawida Kwiatkowskiego przeszedł do kolejnego etapu? Zobaczcie sami!

"The Voice Kids": Oto finaliści z drużyny Dawida Kwiatkowskiego

Ten odcinek "The Voice Kids" z pewnością zapadnie w pamięć widzów. Młodzi wokaliści z drużyny Dawida Kwiatkowskiego dostarczyli nam ogromu pięknych muzycznych wrażeń, a sam juror stanął przed naprawdę trudnymi wyborami.

Już faza Bitew była niezwykle emocjonująca, a w szczególności występ Ali i Oli. Dziewczynki na kilka godzin przed nagraniem odcinka dowiedziały się, że zaśpiewają tylko w duecie, a nie w trio. Niestety trzecia młoda wokalistka z powodów osobistych nie mogła pojawić się w studiu.

Ala i Ola dały z siebie wszystko i brawurowo wykonały piosenkę En Vogue "Don’t Let Go". Dawid Kwiatkowski nie potrafił wybrać tylko jednej dziewczynki, która przejdzie do kolejnego etapu i zdecydował się złamać regulamin programu. Produkcja "The Voice Kids" przystała na jego decyzję, dlatego też zarówno Ala jak i Ola, przeszły do fazy Sing Off.

A jak wyglądały wybory Dawida Kwiatkowskiego w pozostałych bitwach?

Szymon Nikiel, Hania Włodarczyk i Gabrysia Marszał wykonali piosenkę "Miłość rośnie wokół nas". Do kolejnego etapu przeszedł Szymon.

Kamil Jachyra, Bartek Przesmycki i Adam Adamczuk zaśpiewali utwór "Say you won't let go", a w Sing Off znalazł się Adam.

Nikola Wądołowska, Maja Czerwińska i Aleksander Klembalski zaprezentowali utwór "Nadzieja". Dawid ocenił, że najlepiej poradził sobie Aleksander.

Zosia Sławińska, Gustaw Rosiński i Zuzia Dudek zaśpiewali piosenkę "Wszystkiego na raz" i zdaniem jurora, najlepsza była Zosia.

Amelia Zagrodzka, Natalia Pawelska i Marysia Błaszczyk wykonały utwór "Ramię W Ramię", a do fazy Sing Off przeszła Natalia.

Po wszystkich występach w fazie "Sing Off", Dawid Kwiatkowski musiał wybrać tylko trójkę wokalistów. Juror zdecydował, że do kolejnego etapu pójdą Aleksander Klembalski, Natalia Pawelska oraz Zosia Sławińska!

Fani są zachwyceni wyborem jurora, ale jednocześnie przyznają, że Dawid Kwiatkowski miał naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo wszyscy wokaliści z jego drużyny byli wspaniali.

- Dobry wybór ❤️ ciotka Cleo miała rację 🔥❤️ gratulacje !!!😍 - Dawid masz genialne głosy!❤️ - Najlepszy wybór ❤️❤️❤️ - Cudowni👏🔥 - piszą fani.

A Wy, zgadzacie się z decyzją Dawida?

Dawid Kwiatkowski wybrał finalistów 4. edycji "The Voice Kids"!