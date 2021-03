"The Voice Kids": Owacje na stojąco i złamanie zasad. Dawid Kwiatkowski nie mógł zrobić inaczej

Ten odcinek "The Voice Kids" dostarczył nam wielu emocji! Dziś oglądaliśmy Bitwy w drużynie Dawida Kwiatkowskiego, a w pamięć na pewno zapadnie wszystkim ostatni występ, Alicji i Oli. Dziewczynki miały wystąpić w trio, jednak z powodów osobistych, trzecia z wokalistek nie dojechała na nagrania. To pierwsza taka sytuacja w historii "The Voice Kids".

Szanowni widzowie, należy się wam wyjaśnienie. W studiu i przed telewizorami powinna stanąć tutaj Alicja, na którą wszyscy bardzo czekaliśmy, ale różne osobiste względy sprawiły, że nie ma jej dzisiaj z nami. - zakomunikował tuż przed startem jednej z muzycznych Bitew Tomasz Kammel.

"The Voice Kids": Niesamowity występ Alicji i Oli! Dawid Kwiatkowski podjął zaskakującą decyzję

Alicja i Ola o tym, że wystąpią jednak w duecie, dowiedziały się zaledwie na kilka godzin przed występem. Mimo tego, dały z siebie wszystko i na scenie genialnie wykonały niezwykle trudny utwór En Vogue "Don’t Let Go". Występ dziewczynek poruszył wszystkich, a sam Dawid Kwiatkowski nie mógł zdecydować, którą z nich ma wziąć do etapu Sing Off.

- Czuję się teraz okropnie musząc wybrać - powiedział Dawid Kwiatkowski - Nie wiem, jak ci poradzić... Musisz wybrać - ponaglał Tomasz Kammel - Słuchajcie, nie wiem, co powie na to produkcja, ale zamierzam wziąć je do Sing Offów. To jest moja ostateczne decyzja - dodał trener.

Produkcja na szczęście zgodziła się z decyzją Dawida, a Ala i Ola przeszły do kolejnego etapu programu! Zobaczcie ich niesamowity występ!