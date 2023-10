Już w najbliższą sobotę w "The Voice Kids" wspaniali młodzi wokaliści z drużyny Dawida Kwiatkowskiego, staną do walki w Bitwach. W tym odcinku emocji będzie co nie miara, bo trener zdecyduje się... złamać regulamin programu!

Reklama

Zobacz także: "The Voice Kids": Oto finaliści z drużyny Cleo! Dokonała słusznego wyboru? Fani zachwyceni Karoliną Szostak!

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzycznym talent show z udziałem najmłodszych w etapie Bitew, na scenie występuje 18 uczestników z drużyny, podzielonych na trzyosobowe zespoły. Trener po wysłuchaniu każdego trio, wybiera jednego uczestnika, który przechodzi do kolejnego etapu Sing Off. Jednak Dawid Kwiatkowski po jednym z występów, który będziemy mogli obejrzeć w sobotę o godzinie 20:00 w TVP2, zaskoczył wszystkich swoją decyzją, którą możecie zobaczyć w powyższym materiale.

Czuję się teraz okropnie musząc wybrać - powiedział Dawid Kwiatkowski Nie wiem, jak ci poradzić... Musisz wybrać - ponaglał Tomasz Kammel Słuchajcie, nie wiem, co powie na to produkcja, ale zamierzam wziąć je do Sing Offów. To jest moja ostateczne decyzja - dodał trener.

Czy produkcja "The Voice Kids" będzie przychylna w stosunku do decyzji wokalisty? Odpowiedź poznamy już w najbliższą sobotę o 20:00 na antenie TVP2!

Reklama