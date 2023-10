5 z 10

"Taniec z gwiazdami": Sylwia Bomba

Sylwia jest nie tylko gwiazdą programu „Gogglebox. Przed telewizorem”. Spełnia się również jako fotografka i popularna influencerka. Kilka lat temu schudła 30 kg, więc wie, co to wytrwałość i ciężkie treningi. Jacek Jeschke to chyba najbardziej utytułowany polski tancerz, w show poprowadził do zwycięstwa m.in. Annę Kaczmarczyk. Jako trener chciałby zaszczepić w swojej partnerce miłość do tańca i pokazać jej, że to nie tylko sztuka, ale też dobra zabawa.