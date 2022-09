Jacek Jelonek i Michał Danilczuk po raz kolejny udowodnili, że są mocnymi konkurentami dla innych par w drodze do finału "Tańca z Gwiazdami 13". Tym razem zaprezentowali quickstepa do "Mój przyjacielu" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Jury nie miało się do czego przyczepić.

"Taniec z Gwiazdami 13": Jacek Jelonek i Michał Danilczuk znowu zachwycili

W 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" po raz pierwszy w walce o "kryształową kulę" stanął duet męsko-męski. W dodatku Jacek Jelonek z "Prince Charming" przyznał, że nigdy wcześniej nie miał styczności z tańcem. Bardzo szybko okazało się, że to nie stoi na przeszkodzie by być faworytem do finału. Do tej pory Jacek Jelonek i Michał Danilczuk zachwycili prezentując jive'a oraz tango. "Śmiałym szczęście sprzyja" - komentowała występ Jacka Jelonka w "Tańcu z Gwiazdami" w poprzednim odcinku Iwona Pavlović. Jak było tym razem?

Jacek Jelonek i Michał Danilczuk zdobyli maksymalną ilość punktów w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami". Oto ich brawurowy występ, który zachwycił jury:

Iwona Pavlović była pod wrażeniem duetu Jacka Jelonka i Michała Danilczuka w "Tańcu z Gwiazdami":

Do Jacka i do Michała się zwrócę, słuchajcie jest w was coś tak ujmującego, że kiedy was się ogląda, to absolutnie sprawy techniczne schodzą na dalszy plan, nawet nie drugi a trzeci plan.

Wspomniała jednak, że według niej "Prince Charming" nie ma talentu do tańca:

Jesteście unikatowi i nie dlatego, że dwóch facetów tańczy ale to, co się między wami wytwarza. (...) Uważam, że ty nie masz talentu tanecznego ale cierpliwą ciężką pracą robisz to, co masz robić.

Taniec Jacka Jelonka i Michała Danilczuka w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami" skomentował również Andrzej Grabowski, który nawiązał do duetu męsko-męskiego i podkreślił, co w nim jest najistotniejsze:

Słuchajcie, ja żyłem w czasach, kiedy pamiętam, że na zabawach szkolnych, ludowych, końcówka lat 60. było rzeczą normalną, że tańczyły dwie panie i nikt się temu nie dziwił. Dziwiłby się bardzo, jakby wyszli i zatańczyli dwaj panowie i jak ja się bardzo cieszę, że ja się nie dziwie. Ja się nie patrzę na tańczących dwóch facetów, tylko na tańczącą bardzo dobrze parę.

Jacek Jelonek z "Prince Charming" jest na doskonałej drodze do finału "Tańca z Gwiazdami". Pierwsze 4. dziesiątki za taniec ma już w kieszeni.

