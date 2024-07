Tomek Ciachorowski:

„Na chwilę przed pierwszym odcinkiem mam bardzo niespokojne sny. Dziś śniło mi się, że dostaliśmy same „1” od jury, a potem spuścili na nas psy, które nas pogryzły, więc obudziłem się cały rozedrgany. Mój stan to ogromna huśtawka emocjonalna. Na próbach trzęsły mi się ręce denerwuję się tym, że moi bliscy, w tym moja mama, będą mogli przekonać się czego do tej pory się nauczyłem. Podczas prób w studiu mimowolnie obserwuję jak tańczą inni…Ewa Błachnio i Olga Kalicka pozamiatały parkiet”.