Wojciech Jeschke wraca do "Tańca z gwiazdami"

Niedawno informowaliśmy, że do "Tańca z gwiazdami" powraca ulubieniec widzów, Stefano Terrazzino. Jednak to nie jedyny miły powrót po krótkiej przerwie. W 9. edycji "Tańca z gwiazdami" zobaczymy także Wojciecha Jeschke. Tancerz ogłosił to za pośrednictwem Instagramu.

- JeschkeBros are ready for some fight! ???????????????? #dwts #tzg #fun#dance #fight - napisał Wojciech Jeschke.

Pamiętacie, z kim tańczył w poprzednich edycjach show Polsatu? Zobaczcie kolejny slajd!

