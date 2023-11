W sporcie Joanna Mazur jest mistrzynią. Jak więc radzi sobie na co dzień? Co stwarza jej największe problemy?

Na pewno kwestia samodzielnego poruszania się jest dla mnie trudna. W nowych miejscach nie zawsze sobie radzę, przynajmniej nie na początku. Na szczęście mam pamięć przestrzenną i jeśli już poznam dane miejsce, to z czasem potrafię się w nim odnaleźć. Jako sportowiec niepełnosprawny to z czym się zmagamy, to kwestie dostrzegania nas, doceniania naszej pracy, osiągnięć. Problemem jest także temat pozyskiwania sponsorów, ale to dotyczy większości sportowców w naszym kraju bez względu na to, czy są to sportowcy pełnosprawni czy z niepełnosprawnościami - tłumaczyła.