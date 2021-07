Oliwia Bieniuk pokazała nagranie z pierwszych zdjęć do "Tańca z gwiazdami". Petarda!

Jeszcze do niedawna Oliwia Bieniuk stroniła od mediów społecznościowych i unikała rozgłosu. Ostatnio się to jednak zmieniło i nastolatka w internecie coraz śmielej dzieli się zdjęciami i relacjami na żywo ze swojego życia prywatnego. Jej profil na Instagramie śledzi już niemal 140 tysięcy ludzi, dodatkowo dziewczyna założyła tam swój fanpage. Każdy nowy wpis Oliwii nie tylko wywołuje emocje wśród rówieśników, którzy zachwycają się jej nieprzeciętną urodą, ale i wzbudza zainteresowanie prasy. Nic dziwnego, bo na wielu ujęciach Oliwia przypomina swoją zmarłą sześć lat temu mamę Anne Przybylską . Córka gwiazdy przyznała, że zawsze marzyła, by pójść w jej ślady, ale także poważnie myśli o studiach w szkole teatralnej. Nie ukrywa, że chciałaby też profesjonalnie zająć się modelingiem, który coraz bardziej ją fascynuje. Czy Oliwia Bieniuk, tak, jak kiedyś jej mama, połączy te dwie dziedziny i zrobi błyskotliwą karierę w show-biznesie? Czy Oliwia Bieniuk podbije polski show-biznes? Jak czytamy w nowym "Fleszu", na podjęcie decyzji dotyczącej swojej przyszłości Oliwa Bieniuk ma jeszcze rok. Wtedy bowiem kończy liceum i zdaje maturę. Oliwka ma świadomość, że spoczywa na niej wielka odpowiedzialność, bo ciężar nazwiska mamy trzeba udźwignąć w mądry sposób. To kochana i wrażliwa dziewczyna, ale jak każda nastolatka jest mocno podatna na wpływy - zdradziła w rozmowie z "Fleszem" przyjaciółka rodziny Bieniuków. O to, by nastolatce woda sodowa nie uderzyła do głowy, oprócz taty, Jarosława Bieniuka , dba także babcia, Krystyna Przybylska, która często opiekuje się wnukami. Oliwka ma wszelkie predyspozycje, by zawojować show-biznes. Oby tylko miała mądrych doradców – dodaje znajoma Bieniuków....