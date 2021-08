"Taniec z Gwiazdami" to jedno z najbardziej kultowych polskich show, które co sezon przyciąga przed ekrany prawdziwe tłumy widzów, obserwujących z zapartym tchem, jak na parkiecie radzą sobie ich ulubieńcy. Najnowszą, 12. edycję programu na antenie telewizji Polsat zobaczymy już 30 sierpnia i jak się okazuje, do ekipy programu dołączą nowe gwiazdy, i to dobrze nam już znane. Dawni prowadzący pójdą w odstawkę?

"Taniec z Gwiazdami": Podano nazwiska nowych prowadzących

W końcu poznaliśmy wszystkie pary 12. edycji "Tańca z Gwiazdami", a to jeszcze nie koniec gorących newsów! Na oficjalnym profilu programu na Instagramie właśnie pojawił się nowy post w którym... przestawiono nowych prowadzących! Jednak fani Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny nie mają powodów do zmartwień, bo jak się okazuje, nowy duet został oddelegowany do prowadzenia kulisów "Tańca z Gwiazdami", które będziemy mogli oglądać w Polsat Cafe. Kogo postanowiono obsadzić w tych rolach?

East News/VIPHOTO

Wiktoria Gąsiewska i Patryk Cebulski poprowadzą kulisy "Tańca z Gwiazdami"

Dokładnie za tydzień startujemy z 12.edycją i mamy dla Was mega newsa 💥 Kulisy "Tańca z gwiazdami" poprowadzą Wiktoria Gąsiewska i Patryk Cebulski w Polsat Cafe 💥 Ten aktorski duet znacie doskonale z serialu "Kowalscy kontra Kowalscy". A tej jesieni pokażą wam backstage najbardziej roztańczonego programu Polsat - czytamy na Instagramie.

Co więcej, w przypadku Wiktorii Gąsiewskiej - gwiazdy "Rodzinki.pl" i dziewczyny Adama Zdrójkowskiego - to nie pierwsze doświadczenie z "Tańcem z Gwiazdami". Fani roztańczonego show z pewnością pamiętają jej popisy na parkiecie razem z Oskarem Dziedzicem w 8. edycji programu, kiedy to Kryształowa Kula powędrowała na ręce Beaty Tadli. Jak się okazuje, młoda aktorka, którą już mogliśmy zobaczyć w roli prowadzącej podczas wielkich imprez, jest bardzo podekscytowana!

Z „Tańcem z Gwiazdami” miałam okazję zetknąć się jako uczestniczka, ale prowadzenie kulis tego wyjątkowego show to dopiero prawdziwe wyzwanie. Nie mogę się doczekać, by pokazać widzom, jak „TzG” wygląda od kuchni. Szykujemy masę niespodzianek, więc bądźcie z nami!

Równie duże emocje towarzyszą jej współprowadzącemu - Patrykowi Cebulskiemu, którego widzowie mogą znać również z "Barw szczęścia", gdzie wcielił się w rolę Eryka.

„Taniec z Gwiazdami” to kultowy format i nie ukrywam, że mam wielką tremę. Bardzo się jednak cieszę, że mogę dołączyć do ekipy programu i to w takiej roli. „Kulisy TzG” są emitowane na żywo, więc możecie spodziewać się masy dobrej zabawy - wyznał młody aktor.

Jak myślicie, ten duet poradzi sobie przed kamerami? My nie mamy żadnych wątpliwości i z pewnością będziemy bacznie ich obserwować.

12. edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się naprawdę interesująco! Macie już swoich faworytów? Tym razem na słynnym parkiecie zmierzą się naprawdę zróżnicowane gwiazdy, zarówno pod względem swoich doświadczeń z samym tańcem, jak i wieku. Jak sądzicie, kto najbardziej nas zaskoczy?