"Taniec z gwiazdami": Kto odpadł w czwartym odcinku show? Zatańczyła swój najlepszy taniec

W trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami" zostało 9 tanecznych par. Tydzień temu pożegnaliśmy Rafała Szatana , który tańczył w parze z Lenką Klimentovą. Jak sobie poradzili ich małżonkowie - Basia Kurdej-Szatan w parze z Jackiem Jeschke i Janek Kliment prowadzący tanecznie wnuczkę byłego premiera - Monikę Miller? A jak inni uczestnicy, w tym rewelacyjnie tańcząca w 2. odcinku modelka Sandra Kubicka ? W trzecim odcinku jubileuszowej serii odpadła Joanna Lazer, czyli "Ruda" z zespołu "Red Lips". Zgadzacie się z tym werdyktem? Zobaczcie naszą relację! Taniec z gwiazdami, odc. 3 relacja Jako pierwszy mistrz kulturystyki Akop Szostak i Sara Janicka zatańczyli jive'a do rytmu hitu grupy Queen - "Don't Stop Me Now". Układ miał wiele elementów związanych ze sportami siłowymi. A jak poszło Akopowi? Byli nie do zatrzymania - komentował Krzysztof Ibisz. A jurorzy? Akop i jive... pomyślałem sobie mission impossible. Ale, udało się! Choć, niestety, wypadałeś z rytmu - komentował Michał Malitowski. Uświadomiłem sobie, że taniec to jak bokserski ring. Przecież bokser w ringu też tańczy. Też są partnerzy, kroki i uderzenia. Teraz uderzałeś znacznie lepiej - mówił Andrzej Grabowski. Jesteś napakowany... wdziękiem. Ty cholero jedna, ty masz coś takiego, że masz dużo wdzięku w sobie - komplementowała Iwona Pavlović. Łączna nota jurorów - 16. Przy okazji Akop postanowił załatwić trochę prywaty. Jak się okazało dokładnie 6 lat temu poznał swoją żonę. Wręczył jej z tej okazji wspaniały bukiet kwiatów. Jak się okazało 10. rocznicę obchodziła również Iwona Pavlović. Basia Kurdej-Szatan pokazała byłego chłopaka - Łukasza Kolejną parą byli Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke. Na początek Basia zabrała Jacka do... rodzinnego Opola....