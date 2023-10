12. edycja "Tańca z Gwiazdami" cieszy się sporym zainteresowaniem, a fani programu w dużej liczbie komentują wyczyny swoich ulubieńców na słynnym parkiecie. W ostatni poniedziałek, decyzją widzów, z hitowym show Polsatu pożegnali się Radek Liszewski i Lenka Klimentowa, co było sporym zaskoczeniem. Jak się okazuje, również dla Izy Małysz, która za swój występ dostała jedynie 22 punkty! W rozmowie z reporterką Party.pl piękna żona Adama Małysza przyznała, że była pewna, iż odpadnie z "Tańca z Gwiazdami"! Tylko nam gwiazda zdradziła, co naprawdę myśli o swoim występie.

Iza Małysz była pewna, że odpadnie z "Tańca z Gwiazdami"

Ostatnio w życiu Izy Małysz dzieje się naprawdę sporo - jej córka wyszła za mąż, a dumna pani Izabela pochwaliła się jej zjawiskową suknią ślubną! Co więcej, poza przygotowaniami do wielkiego, rodzinnego święta, żona Adama Małysza przede wszystkim przygotowywała się do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Iza Małysz i Stefano Terrazzino zatańczyli sambę do kultowego hity Sandry - "Maria Magdalena", jednak ten taniec nie przypadł do gustu jurorom. Jak się okazuje, sama gwiazda nie była zadowolona ze swoich dokonań. Jakie miała wrażenie po występie?

Tak średnio na jeża. Już mi się wydawało, że leży mi ta samba. Na treningach wszystko pięknie a przychodzę tutaj i spina - przyznała Iza Małysz w rozmowie z Party.pl.

Koniec końców jednak to nie Iza Małysz, która zebrała najniższe noty, pożegnała się z programem! W 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami" decyzja widzów zszokowała samą żonę Adama Małysza! Taneczna partnerka Terrazzino, w rozmowie z naszą reporterką, zdobyła się na zaskakujące wyznanie:

Jest mi smutno, że odchodzi Radek, bo już szykowałam się do pakowania - dodała.

Co jeszcze Iza Małysz sądzi o decyzji widzów, która wśród internautów wzbudziła takie kontrowersje? Żona Adama Małysza miała do powiedzenia jeszcze jedną, bardzo ważną rzecz. Jaką? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!